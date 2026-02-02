Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAmaal Mallik Reveals They Removed Me From Jobs When He Know My Surname Is Mallik
जैसे ही उन्हें मेरा सरनेम पता चला है, वे मुझे नौकरी से निकाल देते थे..., अमाल मलिक को 'सरनेम' की चुकानी पड़ी बड़ी कीमत

संक्षेप:

फिर से अमाल अपने नए बयान को लेकर चर्चा में आए गए हैं। फेमस म्यूजिकल बैकग्राउंड वाले परिवार में पैदा होने के बावजूद, अमाल कहते हैं कि शुरुआती सालों में इंडस्ट्री उनके लिए बिल्कुल भी स्वागत करने वाली नहीं थी।  

Feb 02, 2026 05:43 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
म्यूजिक कंपोजर और बिग बॉस 19 के फाइनलिस्ट अमाल मलिक आज इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हैं। बिग बॉस 19 में आने के बाद अमाल लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस शो के दौरान उन्होंने पर्सनल लाइफ को लेकर कई राज खोले। ऐसे में अब बार फिर से अमाल अपने नए बयान को लेकर चर्चा में आए गए हैं। फेमस म्यूजिकल बैकग्राउंड वाले परिवार में पैदा होने के बावजूद, अमाल कहते हैं कि शुरुआती सालों में इंडस्ट्री उनके लिए बिल्कुल भी स्वागत करने वाली नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनका 'सरनेम' कभी भी उनके काम नहीं आया।

'मेरा सरनेम मेरे खिलाफ काम आया'

अमाल मलिक हाल ही में पिंकविला को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान खुलकर बताया कि म्यूजिकल बैकग्राउंड से होने के बावजूद उन्होंने 10 साल से अधिक समय तक स्ट्रगल किया। उन्होंने कहा, 'जहां भी मुझे असिस्टेंट के तौर पर नौकरी मिली, जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरा सरनेम मलिक है, वे मुझे नौकरी से निकाल देते थे... ‘अरे, यह उस परिवार से है, यह हमारा म्यूजिक बेच सकता है,’ या कुछ भी। इस तरह की सोच थी। इस तरह की धारणा बनी हुई थी। इसलिए यह वास्तव में मेरे और मेरे भाई अरमान मलिक के साथ हुआ है।'

सफलता से पहले संघर्ष का एक दशक

अपने शुरुआती सालों को याद करते हुए, अमाल ने बताया, '15 से 25 साल की उम्र तक, मैंने 10 सालों में जो देखा, आमतौर पर लोग इसे एक अलग टाइमलाइन के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यह सब बहुत अच्छा था क्योंकि वे सभी संघर्ष, वे सभी मुश्किलें, वे सभी बाधाएं मेरे जीवन के शुरुआती चरणों में हुईं।'

पर्दे के पीछे की मेहनत

अमाल आगे कहते हैं कि उन्हें कभी भी मौके थाली में परोस कर नहीं मिले। एक टीनएजर के तौर पर, उन्होंने असिस्टेंट के तौर पर काम किया और पैसे कमाने और इंडस्ट्री से जुड़े रहने के लिए पोस्ट-प्रोडक्शन काम के लिए हार्ड डिस्क ले जाने जैसी रनर की नौकरियां भी कीं। जमीनी स्तर पर काम करने के उन सालों ने उन्हें अनुशासन और विनम्रता सिखाई - ये सीख उनके साथ तब भी रहे जब वे एक कंपोजर के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके थे।

