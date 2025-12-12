सचेत टंडन और परंपरा के झूठे दावों के आरोपों पर अमाल मलिक का आया रिएक्शन
अमाल मलिक पर झूठे दावों के आरोप पर सचेत टंडन और परंपरा ने एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने अमाल से जवाब और माफी की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि अमाल ऐसा नहीं करेंगे तो वे लीगल एक्शन लेंगे।
बिग बॉस 19 भले ही खत्म हो गया है, लेकिन शो के कंटेस्टेंट्स अब भी काफी चर्चा में हैं। अब अमाल मलिक पर बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर सचेत टंडन और परंपरा ने झूठे दावों का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं उन्होंने वीडियो शेयर कर अमाल को टैग करते हुए उनसे माफी भी मांगने को कहा था। अब अमाल से जब इस बारे में पूछा गया तो जानें उन्होंने क्या कहा।
क्या बोले अमाल
अमाल से दरअसल, पूछा गया कि सचेत और परंपना ने आप पर आरोप लगाए हैं तो अमाल की टीम बीच में आ जाती है और नो नो कहते हुए अमाल को वहां से लेकर जाते हैं। वहीं अमाल जाते-जाते बोलते हैं ऑल द बेस्ट।
मामला क्या है
दरअसल, अमाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सचेत और परंपना ने उनके ट्रैक बेख्याली को यूज किया है। अमाल का कहना था कि उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए दोनों को ये ट्यून भेजी थी।
सचेत और परंपरा ने क्या कहा
हालांकि सचेत और परंपरा ने बताया कि उन्हें खुद पहले अमाल का मैसेज आया था और उसमें उन्होंने दोनों को बस बधाई दी थी। उन्होंने अमाल के साथ की चैट भी दिखाई। दोनों ने कहा कि ये पूरा गाना उन्होंने शाहिद कपूर और कबीर सिंह की टीम के सामने कम्पोज किया था।
सचेत और परंपरा ने की माफी की डिमांड
सचेत और परंपरा दोनों डिमांड करते हैं कि अमाल पब्लिकली उनसे माफी मांगे और अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो दोनों अमाल के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। उन्होंने अमाल से इस बारे में अपनी बात रखने को भी कहा है।
अमाल के जवाब का इंतजार
हालांकि अमाल या उनकी टीम की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन फैंस को अमाल के जवाब का इंतजार है कि क्या उन्होंने झूठ बोला है या नहीं।
