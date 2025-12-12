Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAmaal Mallik Reaction To Sachet Parampara Accusations Of False Claims About Kabir Singh Bekhayali Song
सचेत टंडन और परंपरा के झूठे दावों के आरोपों पर अमाल मलिक का आया रिएक्शन

सचेत टंडन और परंपरा के झूठे दावों के आरोपों पर अमाल मलिक का आया रिएक्शन

संक्षेप:

अमाल मलिक पर झूठे दावों के आरोप पर सचेत टंडन और परंपरा ने एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने अमाल से जवाब और माफी की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि अमाल ऐसा नहीं करेंगे तो वे लीगल एक्शन लेंगे।

Dec 12, 2025 07:54 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share

बिग बॉस 19 भले ही खत्म हो गया है, लेकिन शो के कंटेस्टेंट्स अब भी काफी चर्चा में हैं। अब अमाल मलिक पर बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर सचेत टंडन और परंपरा ने झूठे दावों का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं उन्होंने वीडियो शेयर कर अमाल को टैग करते हुए उनसे माफी भी मांगने को कहा था। अब अमाल से जब इस बारे में पूछा गया तो जानें उन्होंने क्या कहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोले अमाल

अमाल से दरअसल, पूछा गया कि सचेत और परंपना ने आप पर आरोप लगाए हैं तो अमाल की टीम बीच में आ जाती है और नो नो कहते हुए अमाल को वहां से लेकर जाते हैं। वहीं अमाल जाते-जाते बोलते हैं ऑल द बेस्ट।

मामला क्या है

दरअसल, अमाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सचेत और परंपना ने उनके ट्रैक बेख्याली को यूज किया है। अमाल का कहना था कि उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए दोनों को ये ट्यून भेजी थी।

सचेत और परंपरा ने क्या कहा

हालांकि सचेत और परंपरा ने बताया कि उन्हें खुद पहले अमाल का मैसेज आया था और उसमें उन्होंने दोनों को बस बधाई दी थी। उन्होंने अमाल के साथ की चैट भी दिखाई। दोनों ने कहा कि ये पूरा गाना उन्होंने शाहिद कपूर और कबीर सिंह की टीम के सामने कम्पोज किया था।

सचेत और परंपरा ने की माफी की डिमांड

सचेत और परंपरा दोनों डिमांड करते हैं कि अमाल पब्लिकली उनसे माफी मांगे और अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो दोनों अमाल के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। उन्होंने अमाल से इस बारे में अपनी बात रखने को भी कहा है।

read moreये भी पढ़ें:
अमाल मलिक ने ‘बिग बॉस 19’ में बोला था ये बड़ा झूठ, शो के खत्म होने के बाद दी सफाई

अमाल के जवाब का इंतजार

हालांकि अमाल या उनकी टीम की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन फैंस को अमाल के जवाब का इंतजार है कि क्या उन्होंने झूठ बोला है या नहीं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।