सचेत और परंपरा के आरोपों पर अमाल मलिक ने तोड़ी चुप्पी, बोले- कोर्ट जाओ अगर...

Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAmaal Mallik Breaks Silence On Sachet Parampara Allegations Says Talk To Me Do Court Case
अमाल मलिक को लेकर सचेत टंडन और परंपरा ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने अमाल पर गुस्सा जाहिर किया था और कहा था कि उन्होंने बेख्याली गाने को लेकर झूठे दावे किए हैं।

Dec 13, 2025 07:48 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
अमाल मलिक पर सिंगर सचेत टंडन और परंपरा ने आरोप लगाए थे कि बिग बॉस कंटेस्टेंट ने बेख्याली गाने को लेकर झूठे दावे किए हैं कि उन्होंने उनके गाने को लिया है। इतना ही नहीं दोनों सिंगर ने अमाल से माफी की डिमांड भी की थी। अब अमाल ने इस पर अपनी बात रखी है और कहा कि किसी को कोर्ट जाना है तो वो जाए।

क्या बोले अमाल

अमाल ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए कहा, ‘मुझे गोली भी मार दो, लेकिन सच कहूंगा। अगर कोई इंडस्ट्री में मेरी छवि खराब करना चाहता है, जो कि वे करते ही हैं, अगर कोई इंटरव्यूज में कहेगा कि उसने भी रिमिक्स किया तो किया। कैसे किया वो भी आप देखो।’

अमाल ने आगे कहा, ‘किसी का क्रेडिट खाया? नहीं, कभी बोला कि ये गाना मेरा है या बोला कि रीक्रिएट नहीं किया? लोग अपने नाम दूसरे गानों में जोड़ देते हैं और बोलते हैं मैंने बनाया। मैंने ऐसा कभी नहीं किया।’

क्या कभी किसी ऐसे कम्पोजर ने, जिसके गाने को मैंने रीक्रिएट किया है, यह कहा कि उसने मेरे गाने को खराब कर दिया है? कभी नहीं। आप खुद जाकर देखलो क्या हुआ है पहले।

कोर्ट केस करो अगर…

अमाल ने आगे कहा, ‘वो लोग कभी मेरे मुंह पर नहीं बोलते क्योंकि आधे लोग मुझसे डरते हैं और यही सच है। वे लोग मेरे पास आकर मुझसे बात भी नहीं करेंगे। वे इंस्टाग्राम पर कहेंगे और कोई कोर्ट केस नहीं करेंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो कोर्ट जाओ सीधा। करो मानहानि का केस अगर आपको लगता है मैंने आपका म्यूजिक कॉपी किया है।’

दरअसल, सचेत और परंपरा ने कहा था कि अमाल का दावा है कि उन्होंने यह गाना बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है और हमने शाहिद कपूर और कबीर सिंह की टीम के सामने इस गाने को बनाया था। इतना ही नहीं उन्होंने कहा था कि अमाल माफी मांगे, नहीं तो वे कोर्ट जाएंगे।

सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें

