Amaal Mallik BREAKS Silence On Fight With T Series head Bhushan Kumar भूषण कुमार संग झगड़े पर अमाल मलिक ने तोड़ी चुप्पी; 'लोगों ने उनके दिमाग में जहर भर दिया...', Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAmaal Mallik BREAKS Silence On Fight With T Series head Bhushan Kumar

भूषण कुमार संग झगड़े पर अमाल मलिक ने तोड़ी चुप्पी; 'लोगों ने उनके दिमाग में जहर भर दिया...'

अमान टी-सीरीज के हेड भूषण कुमार के साथ झगड़े को भी काफी खबरों में रहे। ऐसे में अब अमाल ने भूषण कुमार के साथ अपने तनावपूर्ण  प्रोफेशनल रिश्तों पर खुलकर बात की है। अमाल ने कहा कि लोगों ने उनके दिमाग में जहर भर दिया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 07:44 AM
share Share
Follow Us on
भूषण कुमार संग झगड़े पर अमाल मलिक ने तोड़ी चुप्पी; 'लोगों ने उनके दिमाग में जहर भर दिया...'

सिंगर अमाल मलिक इन दिनों किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। अमाल कभी अपने परिवार संग झगड़े को लेकर तो कभी बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने को लेकर चर्चा में रहे। अमान टी-सीरीज के हेड भूषण कुमार के साथ झगड़े को भी काफी खबरों में रहे। ऐसे में अब अमाल ने भूषण कुमार के साथ अपने तनावपूर्ण प्रोफेशनल रिश्तों पर खुलकर बात की है।

भूषण को बताया "इंडस्ट्री का पिता"

अमाल मलिक ने हाल ही में शार्दुल पंडित को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान अमाल ने बताया कि कैसे टी-सीरीज के एक प्रोजेक्ट के लिए रीमिक्स बनाने के ऑफर को ठुकराने के कारण भूषण कुमार के साथ उनके रिश्ते में दरार आ गई, जिससे वह "स्तब्ध" हो गए। अनबन के बावजूद, अमाल ने जोर देकर कहा कि टी-सीरीज टैग या भूषण कुमार के प्रति कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। यही नहीं इतना बस होने के बावजूद अमाल ने भूषण को "इंडस्ट्री का पिता" बताया।

'वह सचमुच तय कर सकते हैं कि कौन स्टार बनेगा'

अमाल मलिक ने कहा, 'यह बिल्कुल सौतेले पिता-सौतेले बेटे जैसा रिश्ता है। सलमान खान ने मुझे लॉन्च किया, लेकिन भूषण कुमार ने मेरा हाथ थामा और मेरी प्रतिभा पर विश्वास करके मुझे बड़ी फिल्मों और प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाया। अमाल मलिक के अमाल मलिक बनने के पीछे पूरी तरह से उनकी ही जिम्मेदारी है। वह संगीत जगत के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, देश के सबसे बड़े लेबल हैं। वह सचमुच तय कर सकते हैं कि कौन स्टार बनेगा।'

मैं अगर इतना बड़ा होता, तो शायद मुझे भी अहंकार हो जाता

यह पूछे जाने पर कि उन्हें अपनी बात पर अड़े रहने के लिए क्या प्रेरित किया। इस पर अमाल ने कहा कि यह संगीत के प्रति उनके नजरिए की वजह से है। अमाल ने स्वीकार किया, 'संगीत कैसे बनाया जाना चाहिए, इस बारे में मेरी समझ है। मैं उन्हें उनके मुंह पर कह देता हूं कि मैं कुछ चीजें नहीं करूंगा। हो सकता है कि उन्हें इस बारे में अहंकार हो - अगर मैं इतना बड़ा होता, तो शायद मुझे भी अहंकार हो जाता। मैं उन्हें दोष नहीं देता।'

मैं नहीं करूंगा रीमेक

उन्होंने याद किया कि भूषण कुमार शुरुआत में उनके इनकार से हैरान थे। अमाल ने कहा, 'उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि मैं उनकी फिल्में ठुकरा रहा हूं। लेकिन मुझे पता है कि किसी ने भी शुरुआत के तुरंत बाद 40 हिट फिल्में नहीं दी हैं; मैंने दी हैं। अगर किसी ने टी-सीरीज के साथ सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं, तो वो हिमेश रेशमिया हैं। लेकिन अगर आप मुझसे 'आशिक बनाया' या 'मसक्कली' का रीमेक बनाने को कहेंगे, तो मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता। मैं क्यों करूं? मैं अपने परिवार की विरासत बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे श्रोताओं की आलोचना नहीं चाहिए।'

उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया

अमाल ने स्वीकार किया कि रीमिक्स प्रोजेक्ट्स को ठुकराने के उनके फैसले के अपने जोखिम थे। उन्होंने कहा, 'जब मैंने भूषण का हाथ छोड़ा, तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। उन्होंने बिना किसी परवाह के रीमिक्स जारी रखे। मेरे माता-पिता डरे हुए थे, मेरे दोस्त चिंतित थे, और मैं भी इस बारे में दुविधा में था। लेकिन मुझे पता है कि उनके मन में मेरे लिए एक नरम कोना है। जब कोई आदमी बहुत बड़ा होता है, तो उसके आस-पास ऐसे लोग होते हैं जो उसे जहर उगलते होंगे।' अमाल ने जोर देकर कहा कि उनके साथ मतभेदों के बावजूद, उन्होंने कभी भी अपमानजनक व्यवहार नहीं किया। 'मैंने कभी भी बदतमीजी से 'जा, यह पिक्चर नहीं कर रहा' नहीं कहा। मैं हमेशा सम्मानजनक रहा हूं।'

Amaal Mallik Bhushan Kumar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।