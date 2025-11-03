Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAmaal Malik recalls being thrown out of Ekta Kapoor party during bigg boss 19 weekend ka vaar
Bigg Boss 19: अमाल मलिक का दावा, एकता कपूर की पार्टी से उन्हें निकाला गया था बाहर

Bigg Boss 19: अमाल मलिक का दावा, एकता कपूर की पार्टी से उन्हें निकाला गया था बाहर

संक्षेप: Bigg Boss 19 Amaal Mallik: अमाल मलिक ने ‘बिग बॉस’ के घर में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनका घर और कार सब बिकने की कगार पर आ गए थे।

Mon, 3 Nov 2025 04:38 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bigg Boss 19 : रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में अमाल मलिक इमोशनल हो गए। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में नाम होने के बावजूद काम नहीं मिल रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि जब वह एक दोस्त के जरिए एकता कपूर की पार्टी में पहुंचे थे तब एक सीनियर राइटर ने उनकी टी-शर्ट पकड़ ली थी। उन्होंने पूछा था, “तुम यहां क्या कर रहे हो?” इसके बाद, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

4 करोड़ का कर्ज

अमाल ने आगे बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनके परिवार के ऊपर 4 करोड़ रुपये का कर्ज था। अमाल बोले, “पापा जब बीमार थे और हॉस्पिटलाइज थे तब कार-घर सब बिकने की कगार पर था।”

अरमान ने भी किया था संघर्ष

अमाल ने ये भी बताया कि वह काम की तलाश में दर-दर भटकते थे। रोज म्यूजिक कंपनियों के ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे। इतना ही नहीं, उनका भाई अरमान भी उस वक्त वॉयसओवर आर्टिस्ट का काम करता था ताकि परिवार को संभाल सकें।

इस गाने ने पलटी जिंदगी

अमाल ने खुलासा किया कि जब उन्हें पहली बार “सूरज डूबा है” जैसा सुपरहिट गाना मिला, तब जाकर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया था। बता दें, आज अरमान बहुत बड़े सिंगर बन चुके हैं। वहीं अमाल बिग बॉस के घर में अपना गेम दिखा रहे हैं और लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 Amaal Mallik

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।