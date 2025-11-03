Bigg Boss 19: अमाल मलिक का दावा, एकता कपूर की पार्टी से उन्हें निकाला गया था बाहर
संक्षेप: Bigg Boss 19 Amaal Mallik: अमाल मलिक ने ‘बिग बॉस’ के घर में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनका घर और कार सब बिकने की कगार पर आ गए थे।
Bigg Boss 19 : रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में अमाल मलिक इमोशनल हो गए। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में नाम होने के बावजूद काम नहीं मिल रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि जब वह एक दोस्त के जरिए एकता कपूर की पार्टी में पहुंचे थे तब एक सीनियर राइटर ने उनकी टी-शर्ट पकड़ ली थी। उन्होंने पूछा था, “तुम यहां क्या कर रहे हो?” इसके बाद, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया।
4 करोड़ का कर्ज
अमाल ने आगे बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनके परिवार के ऊपर 4 करोड़ रुपये का कर्ज था। अमाल बोले, “पापा जब बीमार थे और हॉस्पिटलाइज थे तब कार-घर सब बिकने की कगार पर था।”
अरमान ने भी किया था संघर्ष
अमाल ने ये भी बताया कि वह काम की तलाश में दर-दर भटकते थे। रोज म्यूजिक कंपनियों के ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे। इतना ही नहीं, उनका भाई अरमान भी उस वक्त वॉयसओवर आर्टिस्ट का काम करता था ताकि परिवार को संभाल सकें।
इस गाने ने पलटी जिंदगी
अमाल ने खुलासा किया कि जब उन्हें पहली बार “सूरज डूबा है” जैसा सुपरहिट गाना मिला, तब जाकर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया था। बता दें, आज अरमान बहुत बड़े सिंगर बन चुके हैं। वहीं अमाल बिग बॉस के घर में अपना गेम दिखा रहे हैं और लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
