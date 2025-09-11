जैस्मिन भसीन के साथ लिव-इन में रहने से पहले अली गोनी ने रखी थी ये बड़ी शर्त, बोले- मुझे अपनी...

अली गोनी और जैस्मिन भसीन ने कुछ समय पहले ही लिव इन में रहना शुरू किया है। दोनों ने बताया था कि उन्हें घर लेने में काफी दिक्कतों का सामना किया था। अब अली ने बताया कि उन्होंने जैस्मिन के सामने एक शर्त रखी थी।

अली गोनी और जैस्मिन भसीन टीवी के पॉपुलर कपल में से एक हैं। दोनों के रिलेशन को कुछ दिनों से काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इससे दोनों ने अपने रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। कुछ समय पहले ही अली और जैस्मिन ने साथ रहना शुरू कर दिया है। हालांकि अब अली ने बताया कि उन्होंने जैस्मिन के साथ लिव इन में रहने के लिए एक शर्त रखी थी।

क्या थी अली की शर्त अली ने फिल्मीज्ञान से बात करते हुए कहा, 'बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं जबसे हमने साथ रहना शुरू कर दिया है। हमारे अपने कमरे हैं क्योंकि मेरी यही शर्त थी जैस्मिन के साथ कि मुझे अपनी स्पेस चाहिए जो कि अच्छा है।'

जैस्मिन का था सपना बता दें कि जब दोनों साथ शिफ्ट होने वाले थे तब अली ने पहले ही अपने व्लॉग में क्लीयर कर दिया था कि दोनों के अपने अलग कमरे होंगे। बिग बॉस के दौरान ही जैस्मिन ने प्लान कर लिया था कि वह अली के साथ रहेंगी। ई टाइम्स से बात करते हुए जैस्मिन ने कहा था, ‘बिग बॉस के बाद हमने डिसाइड किया कि हम साथ रहेंगे। हमने घर खोजने शुरू कर गिए। मैंने डिसाइड किया था कि जब भी हमारा अपना घर होगा, उसे मैं डिजाइन करूंगी तो मैंने अपने सपने को पूरा किया है।’