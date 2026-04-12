अल्ताफ राजा की इस गलती की वजह से हाथ से निकल गया था गोविंदा का सबसे पॉपुलर गाना, बाद में गिड़गिड़ाए
अल्ताफ राजा ने कई शानदार म्यूजिक एल्बम दिए। उनके गानों के नाम कई रिकॉर्ड हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि सिंगर को गोविंदा का ये पॉपुलर गाना गाने का मौका मिला था। लेकिन फिर जो हुआ उसका पछतावा अल्ताफ को आज तक होगा।
90 के दशक में जब हिंदी फिल्मों का म्यूजिक दुनिया भर में अपनी अलग जगह बना रहा था। उसी दौर में एक कव्वाली गायक अपने एल्बम सॉन्ग से हिट हो रहा था। उस गायक का नाम है अल्ताफ रजा। इन्होंने अपने वीडियो एल्बम से कई रिकॉर्ड बनाए। टीवी, रेडियो पर अल्ताफ राजा के गानों के लिए अलग ही दीवानगी देखी गई। 1997 में तो आई उनकी म्यूजिक एल्बम 'तुम तो ठहरे परदेसी' ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस गाने के बाद अल्ताफ राजा खूब मशहूर हुए। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती भी कर दी, जिसकी वजह से उनके हाथ से एक बड़ा गाना निकल गया।
अल्ताफ राजा के हाथ से निकल गया ये गाना
1997 में तो आई उनकी म्यूजिक एल्बम 'तुम तो ठहरे परदेसी' ने कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिए थे। उस दौर में इस गाने की 20 मिलियन कॉपी बेचीं गई थीं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गाने के नाम ये अनोखा कारनामा दर्ज है। अल्ताफा राजा को हिंदी फिल्मों में भी पसंद किया जाने लगा था। उनके पास एक बहुत ही पॉपुलर गाना आया। लेकिन सिंगर की फीस की वजह से वो गाना उनके हाथ से निकल गया था। इस बारे में गीतकार समीर अनजान ने बताया था।
अल्ताफ राजा को हुआ पछतावा
समीर अनजान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस दौर में अल्ताफ राजा का एक गाना बहुत हिट हुआ था ‘तुम तो ठहरे परदेसी। इसके बाद अल्ताफ का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा एक गाना आया था जो म्यूजिक डायरेक्टर आनंद-मिलिंद अल्ताफ से गवाना चाहते थे। उन्हें फोन किया गया। सेक्रेटरी ने फोन उठाया और कहा कि अल्ताफ राजा गाना गाने आ जाएंगे। लेकिन अब वो लाखों रुपए की फीस लेते हैं। ये सुनते ही म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि इस फिल्म का बजट बहुत कम है। उनसे फिर कभी गाना गवाएंगे। लेकिन जब अल्ताफ राजा को गाने के बारे में पता चला तो वो खूब गिड़गिड़ाए। अल्ताफ राजा ने कहा कि अगर उन्हें ये गाना मिल गया होता तो उनकी किस्मत ही बन गई होती। और वो गाना था गोविंदा की फिल्म दुल्हे राजा का ‘अंखियों से गोली मारे’ इस गाने को बाद में सोनू निगम ने गाया और ये जबरदस्त हिट हुआ।
जबरदस्त था म्यूजिक
गोविंदा और रवीना टंडन की फिल्म दुल्हे राजा को हर्मेश मल्होत्रा ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म के गीत खुद समीर ने लिखे और म्यूजिक आनंद-मिलिंद का था। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। शानदार कलेक्शन किया। फिल्म की कहानी के साथ इसका म्यूजिक जबरदस्त था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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