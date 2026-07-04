Box Office: आलिया भट्ट की एल्फा को अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल से मिल रही है टक्कर, वीकेंड होगा खास
अक्षय कुमार की फिल्म ने 8 दिन दिन आलिया भट्ट की एल्फा को टक्कर देते हुए इतनी कमाई कर ली है। आज ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। आलिया की एल्फा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। आगे धमाल 4 भी दस्तक देगी।
अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल थिएटर में एक हफ्ते बाद भी कमाई कर रही है। फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट 30 एक्टर्स की लंबी कास्ट है। इसी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिछले 8 दिनों से कमाई कर रही है। फिल्म ने 3 करोड़ के साथ निराशाजनक शुरुआत की थी। लेकिन फिल्म को मिले रिव्यू और ऑडियंस रिएक्शन के बाद ये फिल्म सधी हुई कमाई करती रही। फिल्म ने अपने 8 वें दिन आलिया भट्ट की एल्फा को टक्कर देते हुए कमाई की है। आज अक्षय कुमार की ये मल्टीस्टारर फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी।
वेलकम टू द जंगले बॉक्स ऑफिस
अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल की बड़ी कास्ट देखने ऑडियंस थिएटर तक जा रहे हैं। इसी दिन आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म एल्फा भी रिलीज हुई है। अक्षय कुमार की फिल्म ने यशराज बैनर तले बनी एल्फा को टक्कर देते हुए अपने 8वें दिन फिल्म ने 4।50 करोड़ का कलेक्शन किया है। कुल कमाई 97 करोड़ पार हो गई है। आज ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है। फिल्म का बजट 125 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने सबसे कम फीस के तौर पर लिए हैं। उन्होंने मेकर्स के साथ थिएटर रिलीज के प्रॉफिट में हिस्सा मांगा है।
अक्षय कुमार की फिल्म के एक्टर्स
अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल पिछले लंबे समय तक अटके रहने के बाद अब आखिरकार थिएटर में कमाई कर रही है। इस फिल्म में 34 से ज्यादा एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन, परेश रावल, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपडे, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, आफताब शिवदासानी, जाकिर हुसैन, ब्रिजेंद्र कालरा, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, विंदु दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, पंकज धीर, पुनीत इस्सर और सुदेश बेरी समेत कई और एक्टर्स नजर आ रहे हैं।
आलिया भट्ट की एल्फा
वहीं आलिया भट्ट की एल्फा के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपने पहले दिन 9 करोड़ के साथ शुरुआत की है। ये वीकेंड आलिया भट्ट की फिल्म के कलेक्शन के लिए खास होने वाला है। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म बजट से ज्यादा के कलेक्शन को पार करने वाली है। इसी के साथ शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म को भी थिएटर में ऑडियंस मिल रही हैं। अगले हफ्ते अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 भी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है जिसे लेकर ऑडियंस इंतजार में बैठी है। ऐसे में आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा के लिए कमाई का रास्ता मुश्किल होने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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