'सीता खुद लंका जलाने आई है', आलिया-शरवरी की अल्फा का ट्रेलर रिलीज, फैंस को मिला सरप्राइज
Alpha Trailer: स्पाई फिल्म अल्फा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में फैंस के लिए एक खास सरप्राइज है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैंस ट्रेलर से ज्यादा उस सरप्राइज को लेकर उत्साहित हो गए हैं।
आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। फिल्म में आलिया भट्ट दमदार करती नजर आएंगी। ट्रेलर से साफ है कि फिल्म में फैंस को एक सरप्राइज भी मिलेगा। कमेंट सेक्शन में फिल्म के ट्रेलर से ज्यादा उस खास सरप्राइज की चर्चा हो रही है।
अल्फा का ट्रेलर रिलीज
ट्रेलर की शुरुआत बॉबी देओल से होती है। बॉबी देओल के सामने एक नन्ही सी बच्ची है। कोई उनसे पूछता है कि इसका नाम क्या होगा सर? जवाब मिलता है- इसकी मां का नाम जानकी था, हम इसे सीता कहकर बुलाएंगे।
सिता खुद जलाएगी लंका
इसके बाद ट्रेलर में आलिया भट्ट की आवाज सुनाई देती है। वो कहती हैं- एक कहानी सुनाती हूं। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था और झूठ से जितता था।एक दिन एक राजकुमारी को अपने घर ले गया। इतिहास जानता है कि कहानी कैसे खत्म हुई। पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई है।
ट्रेलर में दर्शकों को मिला खास सरप्राइज
ट्रेलर से साफ है कि बॉबी देओल फिल्म में विलेन की भूमिका निभाएंगे। अनिल कपूर बॉबी देओल के खिलाफ खुद खड़े होंगे। ट्रेलर में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के बीच भी एक्शन देखने को मिला। लोगों को फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आया है। हालांकि, ट्रेलर से ज्यादा चर्चा ट्रेलर के अंत में आनेवाले सरप्राइज की हो रही है।
अल्फा में ऋतिक रोशन का कैमियो कन्फर्म
ट्रेलर के अंत में शरवरी और आलिया का किरदार एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जो उन्हें बचाएगा। शख्स ने हुडी लगाई हुई है। आलिया कहती हैं- ये हमें बचाएगा? इसके बाद उस शख्स की शक्ल से पर्दा हटता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ऋतिक रोशन हैं। ट्रेलर से साफ हो गया है कि ऋतिक रोशन स्पाई यूनिवर्स अल्फा में नजर आएंगे।
ट्रेलर से ज्यादा हो रही ऋतिक रोशन की चर्चा
ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में ट्रेलर से ज्यादा ऋतिक रोशन की चर्चा हो रही है। एक ने लिखा- ऋतिक रोशन की एंट्री से रोंगटे खड़े हो गए। एक दूसरे यूजर ने लिखा- पूरा ट्रेलर एक तरफ, ऋतिक रोशन की आंखें एक तरफ। एक ने लिखा- पूरे ट्रेलर में केवल ऋतिक का कैमियो ही बढ़िया था।
अल्फा की बात करें तो फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है। अल्फा यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की सातंवी फिल्म है।
स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा हैं ये फिल्में
इस स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई एक था टाइगर है। यूनिवर्स में दूसरी फिल्म थी 2017 में रिलीज हुई टाइगर जिंदा है। तीसरी है साल 2019 में आई वॉर, चौथी हैसाल 2023 में आई शाहरुख खान की पठान, 5वीं है साल 2023 में रिलीज हुई टाइगर 3, 2025 में आई वॉर 2 इस स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है और 7वीं फिल्म है अल्फा जो इस साल रिलीज हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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