अल्फा का टीजर रिलीज होते ही लोगों ने उड़ाया मजाक, कहा- शरवरी बोलकर हमें चूना लगा दिया
Alia Bhatt Alpha: आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर में आलिया भट्ट दमदार एक्शन करती नजर आ रही हैं। टीजर देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं शरवरी कहां हैं?
यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स अपकमिंग फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर में बॉबी देओल और आलिया भट्ट नजर आए हैं। इस टीजर में आलिया भट्ट दमदार एक्शन करती नजर आ रही हैं। आलिया भट्ट की फिल्म का टीजर देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं कि शरवरी कहां हैं? कुछ लोग कमेंट सेक्शन में फिल्म की टीजर का मजाक भी उड़ाते नजर आया।
अल्फा के टीजर में क्या दिखा?
टीजर की शुरुआत होती है बॉबी देओल और आलिया भट्ट के डिनर से। बॉबी देओल अपनी बेटी (आलिया भट्ट) को उनके 18वें जन्मदिन पर डिनर पर लाए हैं। जन्मदिन की बधाई देने के बाद बॉबी देओल बेटी को एक गिफ्ट देते हैं। गिफ्त में होता है एक कमरे का कार्ड। फिर बॉबी उस कमरे का नंबर बताते हैं। आलिया पूछती हैं कि उन्हें क्या करना हैं। बॉबी बताते हैं कि उनके 18वें जन्मदिन पर उन्हें उनका पहला मिशन मिला है।
इसके बाद टीजर में आलिया भट्ट एक्शन करती दिखती हैं। टीजर में झलक मिलती है कि बॉबी ने ही अपनी बेटी को मिशन के लिए ट्रेन किया होता है। इसी टीजर में बॉबी अपनी बेटी के हाथ पर अल्फा का टैटू भी बनवाते नजर आते हैं।
शरवरी के नहीं दिखाए जाने पर यूजर्स पूछ रहे सवाल
टीजर ने ये तो कंफर्म कर दिया है कि फिल्म में दर्शकों को एक्शन और फाइट सीक्वेंस भर-भर के देखने को मिलेंगे। हालांकि, टीजर देखने के बाद कुछ लोग टीजर का मजाक भी उड़ा रहे हैं। वहीं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फिल्म में शरवरी भी तो हैं, वो टीजर से कहां गायब हैं?
टीजर का सोशल मीडिया यूजर्स ने उड़ाया मजाक
एक यूजर ने टीजर वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- अल्फा का टैटू शरीर पर ही बनवा दिया है। दुश्मन आसानी से पहचान लेगा कि मारने वाला अल्फा यूनिट का है कोई। क्या पीक डीटेलिंग है। एक ने लिखा- अल्फा= मीसू से ली गई बैलेरीना (जॉन विक की दुनिया से: बैलेरीना)। एक यूजर ने लिखा- शरवरी बोलकर हमें चूना लगा दिया। एक ने कहा- आदित्य धर ये देखने के बाद कोने में खड़े होकर हंस रहे हैं।
एक यूजर ने लिखा कि टीजर के पहले 20 सेकेंड किसी विज्ञापन के लग रहे थे। एक ने कहा- सीक्रेट प्रोगराम बोलकर हाथ में परमानेंट टैटू ही करा दिया। अब बस आलिया को आधी बाजू के कपड़े मत पहना देना। एक ने कहा- 33 साल की आलिया अपना 18वां जन्मदिन मना रही हैं। क्या बात है।
कब रिलीज हो रही स्पाई एक्शन थ्रिलर अल्फा?
अल्फा को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है शिव रवैल ने। इस फिल्म में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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