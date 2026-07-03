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Alpha Public Review: आलिया भट्ट की ‘अल्फा’ देख क्या बोली पब्लिक? भड़के ऋतिक रोशन के फैंस

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Alpha Social Media Review: आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर की फिल्म ‘अल्फा’ सिनेमाघरों में रिलीज हाे गई है। आइए आपको बताते हैं कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगी।

Alpha Public Review: आलिया भट्ट की ‘अल्फा’ देख क्या बोली पब्लिक? भड़के ऋतिक रोशन के फैंस

स्पाई यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अल्फा' थिएटर्स में रिलीज हो गई है। आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली नहीं, बल्कि बेहद तीखी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस फिल्म को सोशल मीडिया पर स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे कमजोर फिल्म बताया जा रहा है। पढ़िए क्या बोल रहे हैं लोग।

सोशल मीडिया पर फूटा दर्शकों का गुस्सा

दर्शकों का मानना है कि फिल्म की कहानी बहुत कमजोर है और निर्देशन भी बहुत खराब है। एक यूजर ने फिल्म को बेकार बताते हुए लिखा, ‘न प्लॉट है, न डायरेक्शन, और एक्टिंग तो देखने लायक भी नहीं है। ये पूरी तरह से एक डिजास्टर है।’

अल्फा सीबीएफसी
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एक्शन पर उठे सवाल

वहीं, कुछ फैंस ने फिल्म के एक्शन सीन्स की तुलना भोजपुरी फिल्मों में दिखाए जाने वाले एक्शन सीन्स से कर डाली है। एक दर्शक ने नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया, ‘क्या ये फिल्म ऋतिक रोशन और स्पाई यूनिवर्स के स्टैंडर्ड को नीचे गिराने के लिए बनाई गई है? एक्शन के नाम पर ये दर्शकों के साथ भद्दा मजाक है।’

क्या फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी?

जहां उम्मीद थी कि आलिया और शरवरी की जोड़ी स्पाई यूनिवर्स में नई जान फूंकेंगी, वहीं रिव्यूज की मानें तो फिल्म अपने भारी-भरकम बजट और स्टार कास्ट के बावजूद दर्शकों को बांधने में नाकाम रही है। फैंस ने अन्य दर्शकों को सलाह दी है कि वे अपना समय और पैसा सोच-समझकर खर्च करें।

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इस फिल्म में कौन कौन है?

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की इस फिल्म में अनिल कपूर, बॉबी देओल और ऋतिक रोशन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

एडवांस बुकिंग

इस फिल्म ने 90 हजार से ज्यादा टिकट्स की एडवांस बुकिंग करे 3 करोड़ की कमाई की है। ऐसे में ट्रेड एनालिस्ट को उम्मीद थी कि ‘अल्फा’ पहले दिन 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है। हालांकि, सोशल मीडिया पर मिल रही आलोचना के कारण फिल्म के कलेक्शन पर असर पड़ सकता है।

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अल्फा की पूरी टीम

16 साल या उससे बड़ी उम्र वाले देख सकते हैं फिल्म

सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने आलिया भट्ट की फिल्म ‘अल्फा’ को UA (16+) सर्टिफिकेट दिया है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 16 साल या उससे बड़ी उम्र वाले ही थिएटर्स में ये फिल्म देख पाएंगे।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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