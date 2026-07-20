Alpha OTT Release: जानिए नेटफ्लिक्स पर कब आ रही है आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा
Alpha OTT Release:आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म एल्फा की OTT रिलीज डिटेल सामने आई है। जानिए कब और कहां देखी जा सकती है ये फिल्म। 17 दिनों में कमाए सिर्फ इतने करोड़।
आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म एल्फा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर छाई रही है। हाल में थिएटर पर दस्तक देने वाली इस फिल्म से उम्मीदें थीं, लेकिन ये एल्फा ऑडियंस को इम्प्रेस करने में फेल हुई है। 120 से 130 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 17 दिनों में देशभर में 57 करोड़ और वर्ल्डवाइड 97 करोड़ कमा चुकी है। थिएटर ऑडियंस को फिल्म पसंद नहीं आई। अब OTT प्लेटफार्म पर इस फिल्म को देखे जाने का इंतजार हो रहा है। जानिए कब और कहां देखी जा सकेगी फिल्म एल्फा।
आलिया भट की एल्फा की OTT रिलीज डिटेल्स
रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट की एल्फा नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। स्ट्रीम किए जाने की डेट का आधिकारिक एलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है ये फिल्म 28 अगस्त को दस्तक देगी। नियम के अनुसार कोई भी फिल्म थिएटर रिलीज के 4 से 6 हफ्तों बाद OTT पर स्ट्रीम कर दी जाती है। एल्फा की OTT रिलीज को लेकर भी यही अनुमान लगाया जा रहा है।
एल्फा की थिएटर रिलीज से पहले खबर थी कि मेकर्स ने इस फिल्म को सीधे OTT पर रिलीज किए जाने के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। थिएटर रिलीज के बाद अब इसे OTT पर दिखाया जाएगा।
एल्फा की कमाई
आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा 3 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई थी। अपने पहले दिन फिल्म ने 9।25 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। दूसरे दिन 11.50 करोड़, तीसरे दिन यानी रविवार को 13.25 करोड़ की सबसे ज्यादा कमाई की थी। लेकिन फिर ऑडियंस और फिल्म क्रिटिक्स के रिव्यूज के बाद कमाई पर बुरा असर पड़ा। अपने पहले हफ्ते में ही फिल्म 2 करोड़ के कलेक्शन पर आ गई थी। और 17 वें दिन यानी तीसरे रविवार को फिल्म ने 64 लाख का कलेक्शन कर अब तक कुल 57।74 करोड़ कमा लिए हैं।
एक्शन के लिए मिली तारीफ
आलिया भट्ट को उनकी एक्टिंग के लिए ट्रोल किया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी यूजर्स थे जिन्हें दो हीरोइन का जबरदस्त एक्शन पसंद आया। इस फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी सपोर्टिंग किरदारों में नजर आए थे।
आने वाली फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया आने वाले दिनों में संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आएंगी। इसके अलावा हाल में एक्ट्रेस ने तुम्बाड के मेकर्स के साथ हाथ मिलाया है। एक्ट्रेस तुम्बाड 2 में नजर आएंगी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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