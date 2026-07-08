Alpha Box Office Day 5: आलिया की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कर रही है स्ट्रगल, मंगलवार को कमाए इतने करोड़

Alpha Box Office Day 5: आलिया की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कर रही है स्ट्रगल, मंगलवार को कमाए इतने करोड़
Alpha Box Office Day 5 आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म एल्फा बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करती नजर आ रही है। फिल्म ने अभी तक 42 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आगे धमाल 4 से टकराएगी।
आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म एल्फा की रिलीज से पहले इसका तगड़ा बज था। दो हीरोइन को एक्शन करते हुए दिखाया जा रहा था। बॉबी देओल विलेन बन नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये स्पाई फिल्म छाप छोड़ जाएगी। लेकिन एल्फा के रिलीज होने के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स ने इसे कमजोर बताया और कुछ ने सिर्फ 1 रेटिंग दी। इन्हीं रिव्यूज और क्रिटिक्स की रेटिंग का असर फिल्म के कलेक्शन में नजर आ रहा है। अधिक शोज मिलने के बाद भी आलिया की एल्फा खास कमाई नहीं का पा रही है। हालांकि, इस फिल्म को वीकडेज में भी लोग देखने जा रहे हैं। इन 5 दिनों में फिल्म ने 42 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।
फिल्म एल्फा की कमाई
आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा ने पांचवे दिन यानी मंगलवार को 4।25 करोड़ की कमाई की है। फिल्म अब तक 42।10 करोड़ कमा चुकी है। आगे आने वाले दिनों में फिल्म का कलेक्शन ज्यादा नहीं होने की संभावनाएं हैं। उसकी वजह आने वाली फिल्म धमाल 4 है। इस शुक्रवार अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी स्टारर फिल्म धमाल 4 आ रही है फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ऑडियंस को इसका इंतजार हो रहा है। ऐसे में आगे आलिया की एल्फा कमाई कर पाएगी ये कहना मुश्किल है। ये रही एल्फा की अभी तक की कमाई-
|फिल्म एल्फा
|कलेक्शन
|पहला दिन
|9.25 करोड़
|दूसरा दिन
|11.50 करोड़
|तीसरा दिन
|13.25 करोड़
|चौथा दिन
|3.85 करोड़
|पांचवा दिन
|4.25 करोड़
|कुल
|42.10 कुल
एल्फा की कहानी
बता दें, एल्फा की कहानी दो जुडवा बहनों की है जो देश के दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। फिल्म की कहानी में बॉबी देओल एक पाकिस्तानी एजेंट बने हैं जो भारत की आर्मी में घुस जाता है और देश के बड़े लोगों को मार रहा होता है। आलिया भट्ट और शरवरी इस विलेन के खिलाफ लड़ती हैं। दोनों के कई एक्शन सीन शानदार हैं। लेकिन एक्टर्स की एक्टिंग और कहानी को कमजोर बताया जा रहा है।
आने वाली फिल्में
आलिया भट्ट की आने वाली फिल्मों की बात करें तो इस साल के अंत तक एक्ट्रेस संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में भी नजर आने वाली हैं। फिल्म में रणबीर कपूर, विक्की कौशल लीड किरदारों में होंगे। इसके अलावा एक और फिल्म है जिसका नाम है डोंट बी शाय। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म OTT प्लेटफार्म के लिए बनाई जा रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
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