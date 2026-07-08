Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Alpha Box Office Day 5: आलिया की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कर रही है स्ट्रगल, मंगलवार को कमाए इतने करोड़

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Alpha Box Office Day 5 आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म एल्फा बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करती नजर आ रही है। फिल्म ने अभी तक 42 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आगे धमाल 4 से टकराएगी।

Alpha Box Office Day 5: आलिया की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कर रही है स्ट्रगल, मंगलवार को कमाए इतने करोड़

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म एल्फा की रिलीज से पहले इसका तगड़ा बज था। दो हीरोइन को एक्शन करते हुए दिखाया जा रहा था। बॉबी देओल विलेन बन नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये स्पाई फिल्म छाप छोड़ जाएगी। लेकिन एल्फा के रिलीज होने के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स ने इसे कमजोर बताया और कुछ ने सिर्फ 1 रेटिंग दी। इन्हीं रिव्यूज और क्रिटिक्स की रेटिंग का असर फिल्म के कलेक्शन में नजर आ रहा है। अधिक शोज मिलने के बाद भी आलिया की एल्फा खास कमाई नहीं का पा रही है। हालांकि, इस फिल्म को वीकडेज में भी लोग देखने जा रहे हैं। इन 5 दिनों में फिल्म ने 42 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।

फिल्म एल्फा की कमाई

आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा ने पांचवे दिन यानी मंगलवार को 4।25 करोड़ की कमाई की है। फिल्म अब तक 42।10 करोड़ कमा चुकी है। आगे आने वाले दिनों में फिल्म का कलेक्शन ज्यादा नहीं होने की संभावनाएं हैं। उसकी वजह आने वाली फिल्म धमाल 4 है। इस शुक्रवार अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी स्टारर फिल्म धमाल 4 आ रही है फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ऑडियंस को इसका इंतजार हो रहा है। ऐसे में आगे आलिया की एल्फा कमाई कर पाएगी ये कहना मुश्किल है। ये रही एल्फा की अभी तक की कमाई-

फिल्म एल्फाकलेक्शन
पहला दिन9.25 करोड़
दूसरा दिन 11.50 करोड़
तीसरा दिन13.25 करोड़
चौथा दिन 3.85 करोड़
पांचवा दिन4.25 करोड़
कुल42.10 कुल

एल्फा की कहानी

बता दें, एल्फा की कहानी दो जुडवा बहनों की है जो देश के दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। फिल्म की कहानी में बॉबी देओल एक पाकिस्तानी एजेंट बने हैं जो भारत की आर्मी में घुस जाता है और देश के बड़े लोगों को मार रहा होता है। आलिया भट्ट और शरवरी इस विलेन के खिलाफ लड़ती हैं। दोनों के कई एक्शन सीन शानदार हैं। लेकिन एक्टर्स की एक्टिंग और कहानी को कमजोर बताया जा रहा है।

आने वाली फिल्में

आलिया भट्ट की आने वाली फिल्मों की बात करें तो इस साल के अंत तक एक्ट्रेस संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में भी नजर आने वाली हैं। फिल्म में रणबीर कपूर, विक्की कौशल लीड किरदारों में होंगे। इसके अलावा एक और फिल्म है जिसका नाम है डोंट बी शाय। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म OTT प्लेटफार्म के लिए बनाई जा रही है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Alia Bhatt alpha

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।