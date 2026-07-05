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Alpha Day 3 Box Office: कैसा रहा अल्फा का पहला रविवार? 50 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई आलिया की फिल्म

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Alpha Box Office Collection: आलिया भट्ट की अल्फा ने आज तीसरे दिन 13 करोड़ के आसपास की कमाई की है। फिल्म ने तीन दिन में 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। 

Alpha Day 3 Box Office: कैसा रहा अल्फा का पहला रविवार? 50 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई आलिया की फिल्म

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की स्पाई थ्रिलर फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। जैसी उम्मीद की जा रही थी, फिल्म उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। तीन दिन में फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। आलिया और शरवरी वाघ की फिल्म ने तीसरे दिन 13 करोड़ के आसपास की कमाई की है।

बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा अल्फा का पहला रविवार?

sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने आज यानी तीसरे दिन 13.25 करोड़ की कमाई की है। शनिवार के मुकाबले आज रविवार को फिल्म के कलेक्शन में 15.2 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। शनिवार को फिल्म ने 11.50 करोड़ की कमाई की थी।

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अल्फाकमाई
डे 1 (शुक्रवार)9.25 करोड़
डे 2 (पहला शनिवार)11.50 करोड़
डे 3 (पहला रविवार)13.25 करोड़

दुनियाभर में फिल्म का कितना हुआ कलेक्शन?

अल्फा का टोटल नेट कलेक्शन भारत में 34 करोड़ हो गया है। वहीं, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 40.80 करोड़ हो गया है। फिल्म तीन दिन बाद भी 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई है। हालांकि, दुनियाभर ने फिल्म ने 58.80 करोड़ (ग्रॉस कलेक्शन) की कमाई कर ली है।

अल्फा: रविवार के शोज की ऑक्यूपेंसी

फिल्म के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 12.92 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 38.46 पर्सेंट रही और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 49.38 पर्सेंट रही। रात के शोज का डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। इस तरह आज के शोज की टोटल ऑक्यूपेंसी का एवरेज 25.69 पर्सेंट रहा।

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आलिया की अल्फा के बारे में

अल्फा यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स की सीरीज द रेलवेमैन को डायरेक्ट करने वाले शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के अलावा अनिल कपूर और बॉबी देओल अहम भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन का कैमियो भी है।

YRF के स्पाई यूनिवर्स की फिल्में और उनकी कमाई

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फिल्मों के नामकमाई
एक था टाइगर (2012)335 करोड़
टाइगर जिंदा है (2017)565 करोड़
वॉर (2019)475 करोड़
पठान (2023)1,052 करोड़
टाइगर 3 (2023)470 करोड़
वॉर 2 (2025)360 करोड़

(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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