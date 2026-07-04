Alpha Box Office Collection: शनिवार को अल्फा की कमाई में उछाल, आलिया भट्ट की फिल्म ने कमाए इतने करोड़
Alpha Day 2: आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा को आज रिलीज हुए दूसरा दिन हो गया है। फिल्म ने शुक्रवार के मुकाबले आज शनिवार को ज्यादा कमाई की है। अल्फा की कमाई में उछाल आया है।
आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा को रिलीज हुए आज दूसरा दिन हो गया है। शुक्रवार के मुकाबले फिल्म ने शनिवार को ज्यादा कमाई की है। आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म ने दो दिन में 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा को सोशल मीडिया पर अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे, इसके बावजूद भी आज फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिला है।
अल्फा डे 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनिवार को रात 10 बजे तक 11.25 करोड़ की कमाई की है। वहीं, शुक्रवार को फिल्म ने 9.25 पर्सेंट की कमाई की थी। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को फिल्म की कमाई में 21.6 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है।
आलिया भट्ट की फिल्म का टोटल कलेक्शन
आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म का टोटल कलेक्शन 20.50 करोड़ (नेट कलेक्शन) हुआ है। अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 24.60 करोड़ की कमाई की है।
अल्फा के शोज की आज की ऑक्यूपेंसी
अगर शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 9.69 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 22.31 पर्सेंट रही और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 29.46 पर्सेंट रही। इस तरह आज के शोज की टोटल एवरेज ऑक्यूपेंसी 20.49 पर्सेंट रही।
अल्फा के फ्लॉप होने की सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा
बता दें, आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है कि आलिया भट्ट की ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है। रेडिट पर फिल्म की पहले दिन की कमाई का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है और इसके साथ चर्चा हो रही है कि ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है।
क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स?
रेडिट पर जो तस्वीर वायरल हो रही है उसके साथ कैप्शन लिखा- कथिततौर पर 130-150 करोड़ के बजट में बनी अल्फा डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है, अल्फा YRF की स्पाई यूनिवर्स के लिए झटका साबित होगी। इस स्क्रीनशॉट के साथ लोग कमेंट्स में फिल्म के फ्लॉप होने की चर्चा चल रही है। एक यूजर ने लिखा- आलिया की दूसरी बड़े बजट की फ्लॉप होगी। एक ने लिखा- पठान 2 में जितना पैसा कमाया था वो वॉर 2 और अल्फा की वजह से चला जाएगा।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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