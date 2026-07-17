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Alpha Box Office Day 14: आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने पूरे किए दो हफ्ते, टोटल कलेक्शन जानकर होगा अफसोस

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
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फिल्म 'अल्फा' में बिग स्टार्स के होने की वजह से दर्शकों को उम्मीद थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। ऐसे में ये 'अल्फा' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म के कलेक्शन को लेकर मेकर्स खासा खुश नहीं हैं।

Alpha Box Office Day 14: आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने पूरे किए दो हफ्ते, टोटल कलेक्शन जानकर होगा अफसोस

Alpha Box Office Collection Day 14: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' को लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड थे। फिल्म में बिग स्टार्स के होने की वजह से दर्शकों को उम्मीद थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। ऐसे में ये 'अल्फा' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म के कलेक्शन को लेकर मेकर्स खासा खुश नहीं हैं। क्योंकि 'अल्फा' से जिस तरह से उम्मीद की गई थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी खरी नहीं उतर रही है। वहीं, अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' के बाद अब इसके सामने अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' रिलीज हो गई है। ऐसे में इन फिल्मों ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। वहीं, अब 'अल्फा' के गुरुवार के कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इसने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया हे।

'अल्फा' ने पूरे किए दो हफ्ते

'अल्फा' में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ ने शानदार एक्टिंग की है। इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में हर किसी को निराश किया हे। बिग बजट फिल्म होने के बावजूद 'अल्फा' दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब नजर नहीं आ रही है। 'अल्फा' ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, अब इसके गुरुवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म 'अल्फा' ने 14वें दिन 0.60 करोड़ का कलेक्शन किया है। दूसरे हफ्ते इसने सिर्फ 8.95 करोड़ का कलेक्शन किया। ऐसे में 'अल्फा' का अबतक का कलेक्शन भारत में 56.40 करोड़ रुपये (नेट कलेक्शन) हो गया है।

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डे वाइज देखें 'अल्फा' का कलेक्शन

वीक 147.45 करोड़ रुपये
वीक 28.95 करोड़ रुपये
डे 130.60 करोड़ रुपये
डे 140.60 करोड़ रुपये
टोटल कलेक्शन56.40 करोड़ रुपये
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आलिया की 'अल्फा' के बारे में

'अल्फा' यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द रेलवे मैन' को डायरेक्ट करने वाले शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के अलावा अनिल कपूर और बॉबी देओल अहम भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन का कैमियो भी है।

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इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की 'अल्फा' का रिलीज के साथ ही शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2', अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल', कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' और 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' से सामना हुआ है। वहीं, अब इसके सामने अजय देवगन की 'धमाल 4' भी रिलीज हो गई। ऐसे में इस सबके बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा है।

(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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