आलिया भट्ट की पिछली 5 फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन, एक ने तो पहले दिन कमाए थे 133 करोड़, जानिए

आलिया भट्ट की पिछली 5 फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन, एक ने तो पहले दिन कमाए थे 133 करोड़, जानिए
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने फिल्म एल्फा से खबरों में बनी हुई हैं। फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन आ गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक्ट्रेस की पिछली इन 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी मोटी रकम के साथ शुरुआत की थी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी एल्फा के लिए खबरों में बनी हुईं। इस फिल्म में एक्ट्रेस जासूस के किरदार में जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही हैं। हालांकि, फिल्म क्रिटिक के मुताबिक कहानी फीकी है, लेकिन एक्शन सीक्वेंस हैरान करने वाले हैं। आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन की शुरुआत करीब 9 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ की है। आलिया भट्ट की फिल्मों ने हमेशा सधी हुई शुरुआत की है। अगर उनकी पिछली 10 फिल्मों के ओपनिंग डे के कलेक्शन की बात करें तो एक्ट्रेस ने 75 करोड़ का आंकड़ा भी पार किया है।
जिगरा
आलिया भट्ट अपनी पिछली एकाध फिल्मों से कोई खास छाप नहीं छोड़ पाई हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2024 में फिल्म जिगरा में देखा गया था। इस फिल्म में एक्टिंग करने के साथ एक्ट्रेस ने करण जौहर के साथ को-प्रोड्यूस भी की थी। इस फिल्म ने पहले दिन 4.55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 56.93 करोड़ और इंडिया में 31 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था।
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिएक्शन मिला था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से ज्यादा के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी। कुल कमाई नेट 153 करोड़ से ज्यादा की थी। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सुपरहिट रही।
ब्रह्मास्त्र
2023 ब्रह्मास्त्रमें आई फिल्म में रणबीर कपूर के साथ एक्ट्रेस नजर आई थीं। मोटे बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी। फिल्म ने 267 करोड़ से ज्यादा की कुल नेट कमाई की। बोक ऑफिस पर फिल्म हिट रही।
एस एस राजामौली की फिल्म RRR मुख्य तौर पर जूनियर एनटीआर और राम चरण कि फिल्म थी। इस फिल्म में आलिया भट्ट ने एक छोटा किरदार निभाया था। फिल्म ने ग्लोबली अपनी अलग पहचान बनाई, ऑस्कर अपने नाम किए। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर अभी लैंग्वेज में 133 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। फिल्म की कुल नेट कमाई 782 करोड़ से ज्यादा की है।
गंगूबाई काठियावाड़ी
साल 2022 में आई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने एक्ट्रेस के करियर की दिशा ही बदल दी। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 10 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया था। फिल्म की कुल कमाई 132 करोड़ नेट थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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