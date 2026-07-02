अल्फा के एडवांस बुकिंग में छूटे पसीने, जिगरा और राजी के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी नहीं पछाड़ पाएगी आलिया की फिल्म?
Alpha Release Advance Booking: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म अल्फा 3 जुलाई को रिलीज हो रही है। फिल्म को एडवांस बुकिंग के आंकड़े सामने आने लगे हैं। एडवांस बुकिंग में फिल्म की धीमी शुरुआत हुई है।
आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा कल यानी 3 जुलाई को रिलीज हो रही है। अल्फा यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होगी। रिलीज से पहले फिल्म के एडवांस बुकिंग के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। एडवांस बुकिंग के आंकड़े फिल्म की धीमी शुरुआत दिखा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्फा की शुरुआत आलिया की जिगरा और राजी से भी धीमी हो सकती है।
फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन
आज फिल्म की टिकट बुकिंग ओपने हुई। sacnilk.com के मुताबिक, दोपहर 2 बजे तक फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 69.02 लाख की कमाई की। हिंदी 2 डी में फिल्म ने 17616 टिकट बेंचे। वहीं, डॉल्बी सिने फॉर्मेट में फिल्म के 21 टिकट बिके।
खास नहीं होगी पहले दिन पर कमाई
पिछले हफ्ते तक माना जा रहा था कि अल्फा बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग करेगी। एनालिस्ट का मानना था कि फिल्म पहले दिन केवल सिंगल डिजट में कमाई करेगी। हालांकि, कुछ एनालिस्ट का मानना था कि फिल्म पहले दिन 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई करेगी। लेकिन एडवांस बुकिंग के आंकड़े इशारा करते हैं कि फिल्म पहले दिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाएगी।
राजी और जिगरा के ओपनिंग डे कलेक्शन को नहीं दे पाएगी मात
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अल्फा YRF स्पाई यूनिवर्स की पहले दिन सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। अल्फा आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा के भी ओपनिंग कलेक्शन को पछाड़ने में संघर्ष करती नजर आ सकती है। जिगरा का ओपनिंग डे कलेक्शन 4.55 करोड़ था। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि अल्फा आलिया भट्ट की साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म राजी के भी ओपनिंग डे कलेक्शन को नहीं पछाड़ पाएगी। राजी ने पहले दिन 7 करोड़ की कमाई की थी।
अल्फा के टिकट के बारे में जानकारी
नोएडा की बात करें तो आलिया भट्ट और शरवरी की अल्फा की सबसे सस्ती टिकट 180 रुपये की होगी। इसके अलावा, कुछ सिनेमाघरों में टिकट की कीमत 2000 रुपये से भी ज्यादा है। सिनेपॉलिस (मोदी मॉल) में टिकट की कीमत 180 रुपये से शुरू होकर 500 रुपये तक है। वेव सिनेमाज में टिकट की कीमत 250 रुपये से शुरू होकर 1500 रुपये तक है।
पीवीआर डायरेक्टर्स कट डीएलएफ मॉल में अल्फा के टिकट की कीमत 600 रुपये से शुरू होकर 2250 रुपये तक है। मिराज सिनेमा में टिकट की कीमत 200 रुपये से होकर 550 रुपये तक है।
मुंबई में टिकट की कीमतों की बात करें तो अलग-अलग सिनेमाहॉल में टिकट की कीमत की शुरुआत 150 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक है। दिल्ली में टिकट की कीमत 160 रुपये से लेकर 1950 रुपये तक है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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