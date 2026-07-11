MeToo के आरोपों ने बर्बाद हुआ इस एक्टर का करियर, जी रहा गुमनामी की जिंदगी, दोस्त ने बताया- शराब पीने के बाद वो बेकाबू…

साल 2018 में #MeToo मूवमेंट के दौरान कई महिलाओं ने उनपर गंभीर आरोप लगाए थे। मीटू को लेकर एक्टर काफी विवादों में घिर गए थे। मीटू के बाद उन्हें लोगों के बीच बहुत कम देखा गया है।

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर आलोक नाथ अपने जमाने के उन स्टार्स में से हैं, जिन्होंने पर्दे पर कई तरह के रोल निभाए हैं। पर्दे पर आलोक नाथ ने पिता के रोल से लेकर विलन तक के किरदार को बाखूबी निभाया। आलोक नाथ को बॉलीवुड के "संस्कारी बाबूजी" का टैग मिला था। हालांकि, साल 2018 में #MeToo मूवमेंट के दौरान कई महिलाओं ने उनपर गंभीर आरोप लगाए थे। मीटू को लेकर आलोक काफी विवादों में घिर गए थे। मीटू के बाद उन्हें लोगों के बीच बहुत कम देखा गया है। ऐसे में अब #MeToo के ववादों के बीच आलोक नाथ के बचपन के दोस्त और एक्टर राजेश पुरी उनके बारे में बात की। उन्होंने बताया कि मीटी के आरोपों का आलोक पर काफी गहरा असर पड़ा है। वहीं, राजेश ने बताया कि अब वो किस हाल में हैं।

इंडस्ट्री से लगभग गायब हो गए हैं मनी कंट्रोल के अनुसार, राजेश पुरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में आलोक नाथ के बारे में बात की और बताया कि एक्टर ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि आलोक नाथ अब एक शांत और एकांत जिंदगी जी रहे हैं और शायद ही कभी घर से बाहर निकलते हैं। उन्होंने कहा, 'जब आलोक नाथ पर #MeToo के आरोप लगे, तो हर कोई हैरान रह गया क्योंकि उन्हें एक 'संस्कारी' एक्टर के तौर पर जाना जाता था। आरोपों के बाद, उन्होंने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। वो इंडस्ट्री से लगभग गायब हो गए हैं और ज्यादातर अपने घर में ही रहते हैं।'

शायद मेरे दोस्त से गलतियां हुई हों आलोक नाथ के अब तक के सफर पर बात करते हुए, राजेश ने माना कि उनके पुराने दोस्त से शायद गलतियां हुई हों। हालांकि, उनका कहना है कि सब कुछ होने के बावजूद, वे अब भी मानते हैं कि आलोक असल में एक दयालु और अच्छे दिल वाले इंसान हैं। राजेश ने ने आगे कहा, 'आलोक बहुत साफ दिल के इंसान हैं। वे अब पूरी तरह बदल चुके हैं। वे अब शराब भी नहीं पीते। वे बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं, लेकिन उनमें दो बातें थीं। एक तो वे ऐसी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाते थे जिससे उन्हें बुरा लगे, और दूसरी बात शराब। वे बहुत खतरनाक तरीके से शराब पीते थे और इसका उन पर असर भी पड़ा।'

शराब पीने के बाद 'बहुत आक्रामक और बेकाबू' हो जाते थे राजेश ने आगे कहा कि साथ में कई आउटडोर फिल्म शूट के दौरान उन्होंने आलोक नाथ को कभी भी गलत व्यवहार करते नहीं देखा। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि शराब पीने के बाद एक्टर का व्यवहार बदल जाता था। उन्होंने कहा कि वो 'बहुत आक्रामक और बेकाबू' हो जाते थे। राजेश ने यह भी दावा किया कि आलोक नाथ ने एक्टिंग से दूर रहने का फैसला किया है और अब वे लोगों से बहुत कम मिलते-जुलते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार इस सीनियर एक्टर को अपने यहां बुलाने के बावजूद, आलोक ने हमेशा निमंत्रण ठुकरा दिया है।'

एक अच्छा टैलेंट बर्बाद हो रहा है एक्टर ने आगे कहा, 'मैं उनसे कहता हूं, 'घर आ जाओ, चलो हमारे फार्महाउस पर मिलते हैं।' लेकिन वह बस टाल देते हैं। कभी-कभी वह फोन पर बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें लगता है कि एक अच्छा टैलेंट बर्बाद हो रहा है। वह ऑफर स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि वह घर से काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह अभी ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि वह बहुत आहत हैं।'