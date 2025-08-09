सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की मुंबई शूटिंग इस वजह से कैंसिल, तोड़ा गया सेट

सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की मुंबई शूटिंग इस वजह से कैंसिल, तोड़ा गया सेट
सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर खबरों में बने हुए हैं। लेकिन अब्ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो मुंबई में शुरू होने जा रही फिल्म शूटिंग को कैंसिल कर दिया गया और सेट भी नष्ट किया गया है।
सलमान खान अपनी नई फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछली फिल्म ‘सिकंदर’ को मिले नेगेटिव रिव्यू के बाद इस बार एक्टर अपनी ऑडियंस को निराश नहीं करना चाहते। कुछ समय पहले सलमान ने अपूर्व लखिया के साथ ‘बैटल ऑफ गलवान’ का एलान किया था। ये फिल्म गलवान वैली में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए विवाद पर आधारित है। इस फिल्म के लिए सलमान ने जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगस्त में शुरू होने वाला मुंबई शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया है। जुलाई में बांद्रा के महबूब स्टूडियो में बनाया गया सेट भी अब तोड़ा जा रहा है।
टाला गया मुंबई शेड्यूल
मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, मेकर्स ने क्रिएटिव डिसीजन लेते हुए फिल्म की शूटिंग सीधे लद्दाख से शुरू करने का फैसला किया है। अब 22 अगस्त से 3 सितंबर के बीच वहां एक्शन सीक्वेंस फिल्माए जाएंगे। सलमान का इस फिल्म में अलग लुक है, ऐसे में मुंबई और लद्दाख के बीच 30 दिन का गैप फिल्म की विज़ुअल कंटिन्यूटी बिगाड़ सकता था। डायरेक्टर अपूर्व लखिया का मानना है कि एक्शन सीन लगातार शूट होने चाहिए, इसलिए फिलहाल मुंबई शेड्यूल टाल दिया गया है।
सलमान का किरदार
फिल्म में सलमान, कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में खबरें आई थीं कि रक्षा मंत्रालय ने संवेदनशील विषय के चलते फिल्म को रोक दिया है, लेकिन सूत्रों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ‘बैटल ऑफ गलवान’ एक सैनिक की बहादुरी का जश्न मनाती है और किसी देश को विलेन के रूप में पेश नहीं करती। रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया कि फिल्म का एलान बिना जरूरी परमिशन के नहीं किया गया फिल्म में पहली बार सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी, जबकि जेन शॉ, अंकुर भाटिया, हर्षिल शाह, हीरा सोहल, अभिलाष चौधरी और विपिन भारद्वाज जैसे कलाकार कामकरते दिखेंगे।
