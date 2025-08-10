Allu Arjun Refuses to remove mask airport security people trolled pushpa 2 star अल्लू ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर मास्क हटाने से किया मना, लोगों ने उठाया सवाल, Bollywood Hindi News - Hindustan
अल्लू ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर मास्क हटाने से किया मना, लोगों ने उठाया सवाल

अल्लू अर्जुन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में अल्लू अर्जुन एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवान से मास्क हटाने की बात पर कुछ बात करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अल्लू अर्जुन को कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 02:50 PM
पुष्पा एक्टर अल्लू अर्जुन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक सीआईएसएफ जवान अल्लू अर्जुन से उनका मास्क हटाने को कहता है। मास्क हटाने से पहले अल्लू सीआईएसएफ जवान से कुछ बात करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर अल्लू अर्जुन की ट्रोलिंग हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन भले ही सिलेब्रिटी हों, लेकिन उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए।

वायरल हो रहा अल्लू अर्जुन का वीडियो

अल्लू अर्जुन का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके साथ दावा किया जा रहा है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पर जब सीआईएसएफ जवान ने उनसे मास्क हटाने को कहा तो पहले अल्लू अर्जुन ने मना कर दिया। बाद में, सीआईएसएफ जवान के बार-बार कहने पर अल्लू ने मास्क हटाया।

जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन अपना आईडी प्रूफ दिखाते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी के लिए तैनात सीआईएसएफ जवान उनसे उन्हें मास्क हटाने को कहते हैं। वीडियो में देखने को मिलता है कि मास्क हटाने से पहले अल्लू उस सीआईएसएफ जवान से कुछ बात करते हैं। इसके बाद, अल्लू की टीम से एक शख्स भी उस जवान को समझाने की कोशिश करता है। हालांकि, सीआईएसएफ जवान अल्लू को मास्क हटाने को ही कहते हैं। इसके बाद अल्लू मास्क हटाते हैं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इस वायरल वीडियो की वजह से कुछ लोग अल्लू अर्जुन को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- अल्लू अर्जुन भले ही सिलेब्रिटी हों, लेकिन नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- एयरपोर्ट स्क्रीनिंग के नियम सबके लिए होते हैं…सिर्फ आम जनता के लिए नहीं हैं। सिलेब्रिटी, वीआईपी और जनता…सबके लिए नियम एक ही हैं। अगर कोई सिक्योरिटी चेक पर सही ढंग से अपना चेहरा नहीं दिखाता है तो ये देश के लिए भी एक खतरा है। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अल्लू अर्जुन चेहरा नहीं दिखा रहे क्योंकि उनका नया लुक रिवील हो जाता।

