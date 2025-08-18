गलती से शूट हुआ था 'पुष्पा' का यह वाला सीन, जब फिल्म रिलीज हुई तो करने लगा इंटरनेट पर ट्रेंड

Bollywood Kissa: अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ब्लॉकबस्टर हिट रही थी, और उसके मूव्स भी काफी पॉपुलर हुए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक मूव अल्लू अर्जुन ने गलती से कर दिया था।

साल 2021 में आई अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा - द राइज' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म में रश्मिका मंदाना फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आई थीं और श्रीवल्ली के किरदार में उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया था। पुष्पा और श्रीवल्ली की लव स्टोरी काफी पॉपुलर हुई और एक्शन तो इसमें भर-भरकर था ही। फिल्म में अल्लू अर्जुन पर फिल्माया गया श्रीवल्ली सॉन्ग और इसका डांस मूव सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मूव गलती से बन गया था।

डांस में गलती से उतर गई चप्पल जब डांस को दौरान अल्लू अर्जुन की चप्पल निकल जाती है, तो इस सीन पर हर कोई हंस पड़ा था और यह देखने में काफी क्यूट लगा था। सोशल मीडिया पर इस मूव को काफी कॉपी किया गया, लेकिन असल में यह डांस मूव गलती से हो गया था। फिल्म के निर्देशक सुकुमार जब यह सीन शूट कर रहे थे, तब पहले ही टेक में अल्लू अर्जुन की चप्पल निकल गई, लेकिन निर्देशक को यह सीन अच्छा लगा और उन्होंने इसे फिल्म में रखने का तय किया, बाद में इस तरह का एक-दो सीन और शूट किया गया था।