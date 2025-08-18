Allu Arjun Mistakenly Did this Pushpa Move But Become Cult Hit After Movie Release गलती से शूट हुआ था 'पुष्पा' का यह वाला सीन, जब फिल्म रिलीज हुई तो करने लगा इंटरनेट पर ट्रेंड, Bollywood Hindi News - Hindustan
Bollywood Kissa: अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ब्लॉकबस्टर हिट रही थी, और उसके मूव्स भी काफी पॉपुलर हुए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक मूव अल्लू अर्जुन ने गलती से कर दिया था।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 07:07 PM
साल 2021 में आई अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा - द राइज' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म में रश्मिका मंदाना फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आई थीं और श्रीवल्ली के किरदार में उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया था। पुष्पा और श्रीवल्ली की लव स्टोरी काफी पॉपुलर हुई और एक्शन तो इसमें भर-भरकर था ही। फिल्म में अल्लू अर्जुन पर फिल्माया गया श्रीवल्ली सॉन्ग और इसका डांस मूव सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मूव गलती से बन गया था।

डांस में गलती से उतर गई चप्पल

जब डांस को दौरान अल्लू अर्जुन की चप्पल निकल जाती है, तो इस सीन पर हर कोई हंस पड़ा था और यह देखने में काफी क्यूट लगा था। सोशल मीडिया पर इस मूव को काफी कॉपी किया गया, लेकिन असल में यह डांस मूव गलती से हो गया था। फिल्म के निर्देशक सुकुमार जब यह सीन शूट कर रहे थे, तब पहले ही टेक में अल्लू अर्जुन की चप्पल निकल गई, लेकिन निर्देशक को यह सीन अच्छा लगा और उन्होंने इसे फिल्म में रखने का तय किया, बाद में इस तरह का एक-दो सीन और शूट किया गया था।

दोनों फिल्मों का बजट और कमाई

फिल्म का पहला पार्ट 200 करोड़ रुपये की लागत में बना था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 393 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। वहीं फिल्म का दूसरा पार्ट बनाने में मेकर्स को 500 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1800 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कल्ट हिट हो गईं और अब दर्शकों को इस मूवी के पार्ट 3 का इंतजार है जिसमें कहानी वहीं से शुरू होगी, जहां पर पार्ट-2 की कहानी खत्म हुई थी। अल्लू अर्जुन को इस मूवी ने नॉर्थ इंडिया में भी सुपरस्टार बना दिया।

