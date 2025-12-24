अल्लू अर्जुन के हाथ लगा 1000 करोड़ की फिल्म, जानें फैंस को करना होगा कितना इंतजार

संक्षेप: Most Expensive Film of Indian Cinema: अल्लू अर्जुन को लेकर खबर है कि वो 1000 करोड़ की माइथोलॉजिकल एपिक फिल्म में नजर आएंगे। इस खबर को लेकर अल्लू अर्जुन के फैंस काफी उत्साहित हैं।

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। अब अल्लू अर्जुन को लेकर खबर है कि वो 1000 करोड़ के बजट वाली माइथोलॉजिकल फिल्म में नजर आनेवाले हैं। इस खबर को लेकर अल्लू अर्जुन के फैंस काफी उत्साहित हैं। अल्लू अर्जुन की ये फिल्म त्रिविक्रम श्रीनिवास डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म अल्लू और त्रिविक्रम श्रीनिवास का साथ में चौथा प्रोजेक्ट होगा।

1000 करोड़ होगा अल्लू अर्जुन की इस फिल्म का बजट पिंकविला के मुताबिक, एक इंसाइडर ने कंफर्म किया है कि अल्लू अर्जुन की इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ होगा। ये महत्वाकाक्षी प्रोजेक्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी पर आधारित होगा जिसे मूल रूप से अल्लू अर्जुन के लिए लिया गया था। फिल्म में दमदार स्टोरीटेलिंग के साथ-साथ ग्रैंड विजुअल्स भी देखने को मिलेंगे। यह फिल्म साल 2027 में शुरू हो सकती है। इस फिल्म से पहले अल्लू अर्जुन एटली की फिल्म का शूट पूरा करेंगे और वो फिल्म रिलीज होगी।

शानदार है अल्लू और त्रिविक्रम का ट्रैक रिकॉर्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्लू अर्जुन की ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म होगी। अल्लू और त्रिविक्रम की जोड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। दोनों के फैंस को हमेशा ही ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। फिल्म के इतना भारी बजट की खबर से इंडस्ट्री में हलचल है।