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अल्लू अर्जुन की फिल्म राका से लीक हुई दीपिका, रश्मिका और जाह्नवी की ये डिटेल, मेकर्स को लगा झटका

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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अल्लू अर्जुन की फिल्म राका में नजर आने वाली दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना और जाह्नवी कपूर के किरदारों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई है। अभी तक के सबसे दमदार किरदारों में नजर आएंगी ये तीनों एक्ट्रेस।

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अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘राका’ से लीक हुई दीपिका के किरदार की जानकारी

अल्लू अर्जुन की फिल्म राका खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म में अल्लू के साथ दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना और जाह्नवी कपूर जैसी एक्ट्रेसेज नजर आने वाली हैं। फिल्म को लेकर पहले ही बज बना हुआ है। अब इसके किरदारों से जुड़ी बड़ी जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई है। फिल्म में तीन बड़ी हीरोइन के किरदार क्या होंगे, और कहानी किस युग पर बेस्ड है इसकी जानकारी सामने आई है। ये एक खास फिल्म होने वाली है जिसे शाहरुख खान की जवान बनाने वाले एटली डायरेक्ट कर रहे हैं।

राका में प्रेग्नेंट महिला होंगी दीपिका पादुकोण

रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म राका में तीन शानदार एक्ट्रेसेज दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना और जाह्नवी कपूर दमदार किरदारों में होंगी। इन तीनों की अलग जर्नी होगी और इनकी कहानियों को अलग तरह से पेश किया जाएगा। राका पौराणिक/वैदिक युग पर बेस्ड है। दीपिका के किरदार की बात करें तो बताया जा रहा है फिल्म में वो एक ऐसी प्रेग्नेंट महिला के किरदार में होंगी जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ती हैं। उनका किरदार फिल्म की सबसे खास कड़ी है। खास बात ये है कि एक्ट्रेस असल जिंदगी में भी अभी प्रेग्नेंट हैं और अपने आखिरी ट्राइमेस्टर में हैं। दीपिका ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान ये फिल्म शूट की है या पहले ही वो अपने हिस्से की शूटिंग कर चुकी थी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

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राका फिल्म स्टार कास्ट

ऐसा होगा रश्मिका का किरदार

फिल्म में रश्मिका मंदाना भी अहम किरदार में दिखेंगी। वो एक गाइड और प्रोटेक्टर के किरदार में होंगी जो जिसका कनेक्शन दीपिका पादुकोण के किरदार से होगा। ऐसा माना जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट दीपिका की रखवाली होंगी। इस किरदार के लिए उन्होंने मेहनत की है।

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राका में जाह्नवी कपूर के किरदार की जानकारी

फिल्म में जाह्नवी कपूर आदिवासियों के कबीले की बहादुर रानी के किरदार में होंगी जो राका की दुनिया का अहम हिस्सा है। इन तीनों एक्ट्रेस की कहानियों में अल्लू अर्जुन का किरदार राका खास होगा। फिल्म एक अलग युग के बारे में हैं जिसका इंतजार हो रहा है।

राका की रिलीज डेट

बता दें, फिल्म राका के डायरेक्शन की कमान शाहरुख खान की जवान बनाने वाले एटली के हाथों में हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन का पहला लुक रिवील कर दिया गया था। राका का लुक देखकर लग रहा है कि ये फिल्म आदिवासियों और उनके युग, अधिकारों से जुड़ी है। हालांकि, मेकर्स की तरफ से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। फिल्म का थिएटर में रिलीज होने का इंतजार हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म दिसंबर 2027 में रिलीज होगी।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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