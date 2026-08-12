अल्लू अर्जुन की फिल्म राका से लीक हुई दीपिका, रश्मिका और जाह्नवी की ये डिटेल, मेकर्स को लगा झटका
अल्लू अर्जुन की फिल्म राका में नजर आने वाली दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना और जाह्नवी कपूर के किरदारों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई है। अभी तक के सबसे दमदार किरदारों में नजर आएंगी ये तीनों एक्ट्रेस।
अल्लू अर्जुन की फिल्म राका खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म में अल्लू के साथ दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना और जाह्नवी कपूर जैसी एक्ट्रेसेज नजर आने वाली हैं। फिल्म को लेकर पहले ही बज बना हुआ है। अब इसके किरदारों से जुड़ी बड़ी जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई है। फिल्म में तीन बड़ी हीरोइन के किरदार क्या होंगे, और कहानी किस युग पर बेस्ड है इसकी जानकारी सामने आई है। ये एक खास फिल्म होने वाली है जिसे शाहरुख खान की जवान बनाने वाले एटली डायरेक्ट कर रहे हैं।
राका में प्रेग्नेंट महिला होंगी दीपिका पादुकोण
रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म राका में तीन शानदार एक्ट्रेसेज दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना और जाह्नवी कपूर दमदार किरदारों में होंगी। इन तीनों की अलग जर्नी होगी और इनकी कहानियों को अलग तरह से पेश किया जाएगा। राका पौराणिक/वैदिक युग पर बेस्ड है। दीपिका के किरदार की बात करें तो बताया जा रहा है फिल्म में वो एक ऐसी प्रेग्नेंट महिला के किरदार में होंगी जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ती हैं। उनका किरदार फिल्म की सबसे खास कड़ी है। खास बात ये है कि एक्ट्रेस असल जिंदगी में भी अभी प्रेग्नेंट हैं और अपने आखिरी ट्राइमेस्टर में हैं। दीपिका ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान ये फिल्म शूट की है या पहले ही वो अपने हिस्से की शूटिंग कर चुकी थी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
ऐसा होगा रश्मिका का किरदार
फिल्म में रश्मिका मंदाना भी अहम किरदार में दिखेंगी। वो एक गाइड और प्रोटेक्टर के किरदार में होंगी जो जिसका कनेक्शन दीपिका पादुकोण के किरदार से होगा। ऐसा माना जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट दीपिका की रखवाली होंगी। इस किरदार के लिए उन्होंने मेहनत की है।
राका में जाह्नवी कपूर के किरदार की जानकारी
फिल्म में जाह्नवी कपूर आदिवासियों के कबीले की बहादुर रानी के किरदार में होंगी जो राका की दुनिया का अहम हिस्सा है। इन तीनों एक्ट्रेस की कहानियों में अल्लू अर्जुन का किरदार राका खास होगा। फिल्म एक अलग युग के बारे में हैं जिसका इंतजार हो रहा है।
राका की रिलीज डेट
बता दें, फिल्म राका के डायरेक्शन की कमान शाहरुख खान की जवान बनाने वाले एटली के हाथों में हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन का पहला लुक रिवील कर दिया गया था। राका का लुक देखकर लग रहा है कि ये फिल्म आदिवासियों और उनके युग, अधिकारों से जुड़ी है। हालांकि, मेकर्स की तरफ से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। फिल्म का थिएटर में रिलीज होने का इंतजार हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म दिसंबर 2027 में रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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