अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म का नाम हुआ रिवील, देखिए एटली की मूवी का नया पोस्टर
Allu Arjun Atlee Upcoming Film: अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म को एटली डायरेक्ट कर रहे हैं। आज अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर उनकी इस फिल्म का नाम रिवील किया गया है।
‘पुष्पा 2’ की धुआंधार कामयाबी के बाद अब अल्लू अर्जुन अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं। आज अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के मौके पर इस फिल्म का नाम रिवील किया गया है। AA26xA6 का आधिकारिक नाम राका (RAAKA) है। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म को ‘जवान’ के डायरेक्टर एटली डायरेक्ट किया हैं और इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं।
किस पर बेस्ड है ये नई फिल्म?
इस नई फिल्म के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो शेयर नहीं की गई हैं, लेकिन कुछ समय पहले एक अनाउंसमेंट वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में बस इतना कहा गया था कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जैसा अभी तक इंडिया में नहीं बना। वहीं वीडियो में अल्लू अर्जुन और एटली यूएस के एक स्टूडियो में सुपरहीरो के कॉस्ट्यूम तैयार करते नजर आ रहे थे।
पोस्टर में दिखाए गए पंजे का मतलब
अल्लू अर्जुन ने AA26xA6 के नए पोस्टर में एक जानवर का पंजा दिख रहा है, जिसके बहुत लंबे और खतरनाक नाखून हैं। वैसे तो मेकर्स ने ये रिवील नहीं किया है कि ये किसका पंजा है, लेकिन ये पंजा स्लॉथ बियर यानी काले भालू से बहुत मेल खाता है। खासकर जिस अंदाज में पंजा मुड़ा हुआ है और इस पर घने काले बाल हैं। ऐसे में लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये कोई क्रीचर स्टाइल सुपरहीरो ड्रामा फिल्म हो सकती है।
अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्में
AA26xA6 के अलावा अल्लू अर्जुन साउथ के पॉपुलर यंग डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ भी एक फिल्म पर काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने मलयालम डायरेक्टर बेसिल जोसेफ के साथ भी एक फिल्म साइन की है। हालांकि, इन प्रोजेक्ट्स से जुड़ी ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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