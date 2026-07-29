पसंदीदा लड़की के घर के बाहर खड़े हो जाओ, अल्लू अर्जुन की अतरंगी सलाह पर भड़के लोग

पसंदीदा लड़की के घर के बाहर खड़े हो जाओ, अल्लू अर्जुन की अतरंगी सलाह पर भड़के लोग
अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस को अतरंगी सलाह दी है। उन्होंने उनसे कहा कि वे अपना समय उस व्यक्ति पर न बर्बाद करें जिसे वे पसंद नहीं करते हैं। बल्कि अपनी क्रश के घर के बाहर जाकर खड़े हो जाएं।
पैन इंडिया स्टार, अल्लू अर्जुन, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल, मंगलवार के दिन हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की सालाना फैन मीट हुई थी। इस दौरान, एक्टर ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था, 'मैं बहुत समय से ये बात कहना चाह रहा था। अपने फैंस से, एंटी फैंस से और हेटर्स से। मैं जो भी कहने वाला हूं उसको याद रखना क्योंकि मैं ये बात कहने के लिए इस तरह के इवेंट का ही इंतजार कर रहा था।'
अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस और हेटर्स से क्या कहा?
अल्लू अर्जुन ने फैन मीट में मौजूद सभी लोगों से कहा, 'अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो उससे नफरत करके या उसे ट्रोल करके अपना टाइम बर्बाद मत करो। अगर आपको कोई नहीं पसंद है, तो उसे जाने दो। उस व्यक्ति पर अपने कीमती समय का 1% भी बर्बाद मत कीजिए। अगर आपके पास 100 रुपये होंगे तो क्या आप एक रुपये भी उस चीज पर बर्बाद करेंगे जिस चीज को आप पसंद नहीं करते हैं? नहीं न। तो अपना समय भी उस चीज पर लगाइए जो आपको पसंद है। जाओ जाकर अपनी पसंदीदा लड़की के घर के बाहर इंतजार करो।'
क्यों ट्रोल हो रहे हैं अल्लू अर्जुन?
अल्लू अर्जुन के बयान, 'जाओ जाकर अपनी पसंदीदा लड़की के घर के बाहर इंतजार करो', पर लोग भड़क गए हैं। लोग कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन स्टॉकिंग को प्रमोट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'अल्लू अर्जुन को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने अपने फैंस को लड़कियों को स्टॉक करने की सलाह दे दी है?' दूसरे ने लिखा, 'अल्लू अर्जुन के फैंस उन्हें भगवान मानते हैं। क्या उन्हें अपने फैंस को ये सिखाना चाहिए?' तीसरे ने लिखा, 'क्या अल्लू अर्जुन अपने बेटे को भी यही चीजें सिखाते हैं?' चौथे ने लिखा, 'ये कितनी घटिया बात है।'
अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्में
अल्लू अर्जुन को आखिरी बार 'पुष्पा: द राइज' और 'पुष्पा 2: द रूल' में देखा गया था। वहीं इस वक्त एक्टर एटली की फिल्म 'राका' के लिए शूट कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। इसके अलावा, उनके पास लोकेश कनगराज की फिल्म है। अभी तक इस फिल्म का टाइटल तय नहीं हुआ है। इसे अभी AA23 कहा जा रहा है। इसका मतलब है, अल्लू अुर्जन (Allu Arjun) की 23वीं फिल्म।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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