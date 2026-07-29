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पसंदीदा लड़की के घर के बाहर खड़े हो जाओ, अल्लू अर्जुन की अतरंगी सलाह पर भड़के लोग

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस को अतरंगी सलाह दी है। उन्होंने उनसे कहा कि वे अपना समय उस व्यक्ति पर न बर्बाद करें जिसे वे पसंद नहीं करते हैं। बल्कि अपनी क्रश के घर के बाहर जाकर खड़े हो जाएं।

Allu Arjun message for fans and haters
अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस और हेटर्स को दिया मैसेज

पैन इंडिया स्टार, अल्लू अर्जुन, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल, मंगलवार के दिन हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की सालाना फैन मीट हुई थी। इस दौरान, एक्टर ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था, 'मैं बहुत समय से ये बात कहना चाह रहा था। अपने फैंस से, एंटी फैंस से और हेटर्स से। मैं जो भी कहने वाला हूं उसको याद रखना क्योंकि मैं ये बात कहने के लिए इस तरह के इवेंट का ही इंतजार कर रहा था।'

अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस और हेटर्स से क्या कहा?

अल्लू अर्जुन ने फैन मीट में मौजूद सभी लोगों से कहा, 'अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो उससे नफरत करके या उसे ट्रोल करके अपना टाइम बर्बाद मत करो। अगर आपको कोई नहीं पसंद है, तो उसे जाने दो। उस व्यक्ति पर अपने कीमती समय का 1% भी बर्बाद मत कीजिए। अगर आपके पास 100 रुपये होंगे तो क्या आप एक रुपये भी उस चीज पर बर्बाद करेंगे जिस चीज को आप पसंद नहीं करते हैं? नहीं न। तो अपना समय भी उस चीज पर लगाइए जो आपको पसंद है। जाओ जाकर अपनी पसंदीदा लड़की के घर के बाहर इंतजार करो।'

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क्यों ट्रोल हो रहे हैं अल्लू अर्जुन?

अल्लू अर्जुन के बयान, 'जाओ जाकर अपनी पसंदीदा लड़की के घर के बाहर इंतजार करो', पर लोग भड़क गए हैं। लोग कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन स्टॉकिंग को प्रमोट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'अल्लू अर्जुन को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने अपने फैंस को लड़कियों को स्टॉक करने की सलाह दे दी है?' दूसरे ने लिखा, 'अल्लू अर्जुन के फैंस उन्हें भगवान मानते हैं। क्या उन्हें अपने फैंस को ये सिखाना चाहिए?' तीसरे ने लिखा, 'क्या अल्लू अर्जुन अपने बेटे को भी यही चीजें सिखाते हैं?' चौथे ने लिखा, 'ये कितनी घटिया बात है।'

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अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्में

अल्लू अर्जुन को आखिरी बार 'पुष्पा: द राइज' और 'पुष्पा 2: द रूल' में देखा गया था। वहीं इस वक्त एक्टर एटली की फिल्म 'राका' के लिए शूट कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। इसके अलावा, उनके पास लोकेश कनगराज की फिल्म है। अभी तक इस फिल्म का टाइटल तय नहीं हुआ है। इसे अभी AA23 कहा जा रहा है। इसका मतलब है, अल्लू अुर्जन (Allu Arjun) की 23वीं फिल्म।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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