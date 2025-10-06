कजरारे गाने पर कम पैसे मिले तो भड़क गई थीं अलीशा चिनॉय, बोलीं- चेक आया तो…

बॉलीवुड के चार्टबस्टर्स बजाए जाएं तो उनमें बंटी और बबली फिल्म का गाना कजरारे जरूर शामिल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने की सिंगर अलीशा चिनॉय को कितने कम रुपये दिए गए थे।

बंटी और बबली का गाना 'कजरारे' आज भी बॉलीवुड डीजे नाइट्स में धूम मचाता है। इस गाने को अलीशा चिनॉय ने गाया था और ऐश्वर्या पर उनकी आवाज काफी सूट भी की। गाने से जुड़ी एक कॉन्ट्रोवर्सी भी सुर्खियों में रह चुकी है जिसमें अलीशा और यशराज के बीच झगड़े की बात सामने आई थी। खबरें थीं कि वाईआरएफ ने इस गाने के बदले अलीशा को काफी कम पैसे दिए थे जो उन्होंने वापस कर दिए थे। इस मामले पर अलीशा ने एक रीसेंट इंटरव्यू में बात की है।

सिंगर की नहीं है वैल्यू? अलीशा चिनॉय जूम से बात कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने कजरारे गाने पर यशराज के साथ हुई कॉन्ट्रोवर्सी पर भी बात की। अलीशा बोलीं, 'मेरे सफल होने के बाद भी उन लोगों ने मुझे कम पैसे दिए थे। कजरारे पर बहुत बवाल हुआ था क्योंकि मैं बहुत-बहुत नाराज थी। दरअसल मैं हर्ट और अपसेट थी। मुझे लग रहा था कि क्या एक सिंगर की उनके लिए कोई वैल्यू नहीं थी। मैं तब बड़ा नाम थी। मेरे पास मेड इन इंडिया गाना था। मैं घर पर बैठी थी। मैं गाना गाना ही नहीं चाहती थी क्योंकि अहसान (शंकर, अहसान, लॉय वाले) ने मुझे कॉल किया था तो मैंने कहा कि गाना जरूर करूंगी।'