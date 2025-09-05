बेटी जिसे देख सके और एंजॉय करे, ऐसी फिल्म बनाना चाहती हैं आलिया, कहा- अब तक ऐसी मूवी नहीं की...

आलिया भट्ट का कहना है कि उन्होंने आज तक ऐसी कोई फिल्म नहीं की जिसे उनकी बेटी देख सके। लेकिन अब वह ऐसी फिल्में करना चाहती हैं जिसे उनकी बेटी देखे और एंजॉय भी करे।

आलिया भट्ट ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और उनके रोल भी हमेशा अलग होते हैं। अब आलिया भट्ट एक बदलाव के लिए तैयार हैं, इसकी वजह भी काफी पर्सनल है और वो है उनकी बेटी राहा। आलिया का मानना है कि वह एक ऐसा सिनेमैटिक वर्ल्ड बनाना चाहती हैं कि उनकी बेटी भी उसे देखें और हंसे।

कैसी फिल्म करना चाहती हैं आलिया आलिया ने कहा कि उन्होंने अब तक ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई है जिसे राहा देख सके। अब जबसे वह मां बन गई हैं, वह कॉमेडी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। उन्होंने कहा, कॉमेडी की तरफ मैं इसलिए जा रही हूं क्योंकि मैंने आज तक किया नहीं। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप इंस्पायर हो सकें और जो आपको उसकी ओर खींचे।

वैसे आलिया ने अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन इससे एक हिंट जरूर मिलता है कि आगे वह किसी कॉमेडी फिल्म में नजर आ सकती हैं। उन्होंने कहा, कुछ एक्साइटिंग है लेकिन उस बारे में अभी बता नहीं सकती।

अपकमिंग फिल्म आलिया जो लास्ट फिल्म जिगरा में नजर आई थीं। वह अब अल्फा में नजर आने वाली हैं जो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे शिव रवैल डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में उनके साथ शरवरी वाघ लीड रोल में हैं। यह यशराज की स्पाई यूनिवर्स फिल्म है जिसमें आलिया का एक नया अवतार देखने को मिलेगा।