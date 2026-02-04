आलिया भट्ट की अल्फा थिएटर छोड़ ओटीटी पर हो सकती है रिलीज, एक्ट्रेस हैं इसके खिलाफ?

संक्षेप: आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे फैंस इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। यह एक फीमेल ओरिएंटेड एक्शन फिल्म है जिसमें आलिया के साथ शरवरी वाघ लीड रोल में हैं।

यशराज फिल्म्स बैनर के तले बन रही अल्फा स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म है। फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में हैं। इसकी झलक वॉर-2 में भी दिखाई गई थी। हालांकि, अब फैंस के लिए एक झटका लगा है। दरअसल, दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म थिएटर्स में शायद रिलीज न की जाए।

इसके अलावा, बॉबी देओल भी फिल्म में चार चांद लगाने को तैयार है।

किस वजह से ओटीटी पर रिलीज करने का हो रहा प्लान एक सोर्स ने डेक्कन क्रॉनिकल को बताया, 'आदित्य चोपड़ा उम्मीद कर रहे थे कि मर्दानी से फीमेल हीरो जॉनर को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन मर्दानी-3 के अच्छा पर परफॉर्म न करने और वॉर-2 के भी कुछ खास न कर पाने से यशराज फिल्म्स को झटका लगा है। अब यह प्रोजेक्ट रुका हुआ जैसा लग रहा है।’

आलिया लेकिन सहमत नहीं कहा जा रहा है कि फिल्म थिएटर के बजाए ओटीटी पर रिलीज हो सकती है। हालांकि, एक्ट्रेस आलिया इससे सहमत नहीं हैं और ऐसा नहीं करने के लिए कह रहीं। अब देखते हैं कि लास्ट में किसकी बात मानी जाती है और फिल्म कहां रिलीज होगी ओटीटी या फिर थिएटर।

आलिया ने इस फिल्म को बताया था रिस्क बता दें कि पिछले साल इस फिल्म को लेकर आलिया भट्ट ने रेड सी फिल्म फेस्टिवल में बात की थी। उन्होंने कहा था कि यह वाईआरएफ फिल्म्स की पहली फीमेल लीड एक्शन फिल्म होने जा रही है। यह एक रिस्क भी है क्योंकि इतिहास में ऐसी फिल्मों को उस तरह से परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, जैसे कि दूसरी मेल लीड फिल्मों ने किया था।

पहले रिलीज डेट हुई हैं पोस्टपोन बता दें कि अल्फा को लेकर पहले प्लान किया जा रहा था कि इसे पिछले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया जाए, लेकिन कई वजहों से डेट को आगे बढ़ा दिया गया। अब इस एक्शन फिल्म को 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज किया जा रहा है। वाईआरएफ का कहना है कि वीएफएक्स के लिए अभी और समय चाहिए।