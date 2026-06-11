जिस फिल्म की कॉपी लग रही है आलिया की 'अल्फा', आखिर कैसी है वो 'ला फेम्मे निकिता' और किस ओटीटी पर है?
Alia Bhatt Alpha Movie: आलिया भट्ट की ‘अल्फा’ पर रीमेक होने का इल्जाम लग रहा है। लोग सोशल मीडिया पर वीडियोज शेयर कर कह रहे हैं कि ये 'ला फेम्मे निकिता' की रीमेक है।
यशराज फिल्म्स की मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' का टीजर आ गया है। लेकिन टीजर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। एक तरफ, बड़े-बड़े सेलेब्स आलिया भट्ट की फिल्म की तारीफ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सिनेप्रेमी सोशल मीडिया पर हॉलीवुड फिल्म और अल्फा के वीडियोज शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सीन-टू-सीन कॉपी है।
किस फिल्म की कॉपी लग रही है 'अल्फा'?
सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि 'अल्फा' का टीजर साल 1990 की मशहूर कल्ट फ्रेंच-हॉलीवुड फिल्म 'ला फेम्मे निकिता' की कॉपी है। अब सवाल ये उठता है कि ये 'ला फेम्मे निकिता' फिल्म कैसी है? आप इसे भारत में किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं? आइए जानते हैं।
इस सीन की वजह से लगा कॉपी का इल्जाम
'अल्फा' के टीजर की शुरुआत में बॉबी देओल का किरदार, आलिया भट्ट को उनके 18वें जन्मदिन पर एक बेहद महंगे और आलीशान रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। आलिया खुश होती हैं, लेकिन तभी बॉबी देओल उन्हें एक कार्ड थमाते हैं जिसमें एक कमरे का नंबर लिखा होता है और वो बताते हैं कि ये कोई तोहफा नहीं बल्कि उनका पहला 'मर्डर मिशन' है। ये सीन हूबहू 'ला फेम्मे निकिता' के सबसे मशहूर 'ले ट्रेन ब्लू रेस्टोरेंट सीन' जैसा है। उस फिल्म में भी हीरोइन का ट्रेनर (बॉब) उसे उसके जन्मदिन पर एक आलीशान रेस्टोरेंट ले जाता है, उसे तोहफे में एक गन देता है और कहता है कि सामने बैठे टारगेट को अभी के अभी मार गिराओ।
कैसी है 'ला फेम्मे निकिता' की कहानी?
आईएमडीबी पर इस फिल्म को 7.8 रेटिंग मिली है। इसे ल्यूक बेसन ने डायरेक्ट किया है। 'ला फेम्मे निकिता' (1990) का नाम सबसे बेहतरीन एक्शन-थ्रिलर फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म ने हॉलीवुड में फीमेल-लीड एक्शन फिल्मों की नींव रखी थी। इसी फिल्म से प्रेरित होकर बाद में 'किल बिल', 'ब्लैक विडो' और 'अन्ना' जैसी फिल्में बनी थीं।
भारत में किस OTT पर मौजूद है 'ला फेम्मे निकिता'?
अगर आप आलिया भट्ट की 'अल्फा' देखने से पहले इसकी 'ला फेम्मे निकिता' को देखना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि ये फिल्म भारत में किसी भी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध नहीं है। आपको इसे डाउनलोड करके ही देखना पड़ेगा।
(नोट: प्राइम वीडियो पर इसी नाम से बनी टीवी सीरीज भी मौजूद है, लेकिन आलिया की फिल्म का कनेक्शन 1990 वाली फिल्म से है।)
'अल्फा' कब आ रही है?
'अल्फा' 3 जुलाई के दिन थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आलिया के साथ शरवरी वाघ और बॉबी देओल भी हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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