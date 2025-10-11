Alia Bhatt to Replace Deepika Padukone in Kalki 2898 ad first film with prabhas nag ashwin कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी आलिया भट्ट?, Bollywood Hindi News - Hindustan
कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी आलिया भट्ट?

कल्कि 2898 एडी से दीपिका पादुकोण की एग्जिट के बाद हर कोई ये जानने के लिए उत्साहित है कि फिल्म के दूसरे पार्ट में उनकी जगह कौन लेगा। दीपिका पादुकोण कल्कि 2898 एडी में सुमति की भूमिका में नजर आई थीं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 07:05 AM
साल 2024 में आई कल्कि 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। कल्कि 2898 एडी की रिलीज के बाद से ही फैंस को फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार है। कल्कि 2898 एडी में अहम किरदार निभाती नजर आईं दीपिका पादुकोण फिल्म के दूसरे पार्ट का हिस्सा नहीं होंगी। दीपिका पादुकोण की जगह फिल्म में आलिया भट्ट ले सकती हैं।

दीपिका की जगह लेंगी आलिया भट्ट

लेट्स सिनेमा की रिपोर्ट के मुताबिक, कल्कि 2898 एडी में सुमति का किरदार निभाने के लिए आलिया भट्ट का नाम सबसे आगे चल रहा है। आलिया भट्ट के साथ बातें एडवांस स्टेज पर चल रही हैं। हालांकि, मेकर्स ने अभी आलिया भट्ट के नाम पर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

दीपिका की एग्जिट पर क्या बोला प्रोडक्शन

अगर आलिया भट्ट कल्कि 2898 एडी में दीपिका की जगह लेती हैं तो प्रभास और नाग अश्विन के साथ आलिया का पहला प्रोजेक्ट होगा। दीपिका की एग्जिट पर प्रोडक्शन की तरफ से आधिकारिक जानकारी में कहा गया था- बहुत सोचने के बाद हमने अपने रास्ते अलग करने का तय किया है। कल्कि 2898 एडी जैसी फिल्म को वो कमिटमेंट और उससे ज्यादा चाहिए था। उनके आगे के काम के लिए शुभकामनाएं।"

कल्कि 2898 एडी की बात करें तो ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी महाभारत और फ्यूचर को लेकर रची गई है। कल्कि 2898 एडी में अमिताभ बच्चन भी अहम किरदार निभाते नजर आए थे। फिल्म में दिशा पाटनी, कमल हसन और शाश्वत चटर्जी जैसे कलाकार नजर आए थे।

