इस औरत की कहानी सुनकर रो पड़ीं आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन ने स्टेज पर यूं संभाली सिचुएशन

इस औरत की कहानी सुनकर रो पड़ीं आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन ने स्टेज पर यूं संभाली सिचुएशन

संक्षेप:

Alia Bhatt and Amitabh: स्टेज पर औरत की सच्ची कहानी सुनकर रो पड़ी आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन ने यूं संभाली सिचुएशन। अमिताभ और आलिया सड़क सुरक्षा अभियान 2026 इवेंट का हिस्सा थे।

Jan 25, 2026 09:31 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और महानायक अमिताभ बच्चन हाल ही में 'सड़क सुरक्षा अभियान 2026' के लिए साथ में स्टेज पर नजर आए। यह एक राष्ट्रीय पहल है जिसके जरिए कोशिश देशभर में सड़क पर चलते वक्त लोगों के गैरजिम्मेदाराना बर्ताव और व्यवहार को बदलना है। इस इवेंट के दौरान जब अमिताभ बच्चन और एक महिला रोड एक्सीडेंट से जुड़ा एक किस्सा सुना रहे थे तो आलिया भट्ट के लिए अपने इमोशन्स को काबू करना मुश्किल हो गया और वह स्टेज पर भी भावुक हो गईं।

महिला की कहानी सुन रो पड़ीं आलिया

महिला ने बातचीत के दौरान बताया, "स्टेज पर बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन ने आलिया और एक ऐसी महिला के साथ अपनी बातें साझा कीं, जिसने रोड एक्सीडेंट में अपने बेटे को खो दिया था। उस महिला ने बताया कि कैसे एक्सीडेंट स्पॉट पर उनके घायल बेटे की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। महिला ने भावुक होते हुए कहा कि अगर समय पर मदद मिल जाती, तो उनके बेटे की जान बचाई जा सकती थी।" महिला के उसके बच्चे को खो देने की यह कहानी सुनकर आलिया भट्ट की आंखें छलक गईं।

अमिताभ बच्चन ने यूं संभाली सिचुएशन

तीन साल की बेटी राहा की मां होने के नाते, वो इस दर्द को महसूस कर रही थीं और उनके लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। अमिताभ बच्चन ने इस पर गौर करते हुए कहा कि ऐसी प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि रेग्युलेशन्स को इंसानी अनुभवों से जोड़ना कितना जरूरी है, ताकि संदेश लोगों के दिलों तक गहराई से पहुंच सके। वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट जल्द ही फिल्म 'लव एंड वॉर' और 'अल्फा' में काम करती नजर आएंगी। वहीं अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म सेक्शन 84 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं।

