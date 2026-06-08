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आलिया भट्ट-शरवरी की फिल्म अल्फा का टीजर इस दिन देगा दस्तक, हत्यारिन होगी लीड हीरोइन, तगड़ा होगा प्रमोशन

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म अल्फा का इंतजार हो रहा है। अब इस फिल्म से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फिल्म का टीजर इसी हफ्ते इस दिन रिलीज किया जाएगा। ऐसा होगा लीड किरदार।

आलिया भट्ट-शरवरी की फिल्म अल्फा का टीजर इस दिन देगा दस्तक, हत्यारिन होगी लीड हीरोइन, तगड़ा होगा प्रमोशन

आलिया भट्ट और शरवरी इन दिनों अपनी स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा के लिए खबरों में बनी हुई हैं। इस फिल्म को यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है जिसमें पहली बार इंडस्ट्री की दो बड़ी हीरोइन को जबरदस्त एक्शन करते दिखाया जाएगा। अब इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म का टीजर ऑडियंस के बीच धमाका करने को तैयार है। साथ ही अल्फा के लीड किरदार के बारे में भी जानकारी सामने आई है।

10 जून को आएगा टीजर

पिंकविला ने अपने सीनियर ट्रेड के हवाले से लिखा है कि आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म अल्फा का टीजर 10 जून यानी इसी बुधवार को रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फिल्म को प्रोमोट करने के लिए प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जबरदस्त मार्केटिंग की जाएगी। कहानी को लेकर प्रमोशन किया जाएगा।फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने अल्फा को ऑडियंस के बीच चलाने के लिए अपनी टीम के साथ तगड़ी तैयारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक लीड किरदार ही हत्यारा है। उसे इसी काम के लिए पाला पोसा जा रहा है। यानी कि आलिया के अल्फा बनने की कहानी शानदार होने वाली है।

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अल्फा को प्रोमोट करने के लिए तैयारी

आदित्य चोपड़ा और उनकी टीम फिल्म अल्फा को अलग तरह से प्रोमोट करने जा रहे हैं। वो ऑडियंस के बीच ये फैलाएंगे कि अल्फा एक किरदार या फिल्म का नाम नहीं बल्कि एक सोच है। फिल्म को प्रोमोट करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए यूथ को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी की जाएगी। लीड एक्ट्रेसेज शरवरी और आलिया मॉडर्न सोच को सेलिब्रेट करती दिखेंगी। आमतौर पर लड़कियों का अल्फा का प्रतीक होना सामान्य बात नहीं होगी। लेकिन फिल्म में आलिया और शरवरी को इससे एकदम अलग दिखाया जाएगा जो ऑडियंस को आकर्षित कर सकता है। अल्फा का डायरेक्शन शिव रवैल ने किया है जो इससे पहले नेटफ्लिक्स सीरीज द रेलवे का डायरेक्शन कर चुके हैं। फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं।

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क्या बदली गई फिल्म की स्क्रिप्ट?

बता दें, कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि धुरंधर की सफलता के बाद अल्फा के मेकर्स ने एक मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में तय किया गया था कि फिल्म से रोमांटिक एंगल पूरी तरह से हटा दिया जाए और इस फिल्म को पूरी तरह से एक स्पाई थ्रिलर फिल्म बनाया जाए। इसके लिए फिल्म के कई सीन फिर से शूट किए गए थे।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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Alia Bhatt

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