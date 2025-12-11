आलिया भट्ट ने अल्फा को बताया रिस्क, कहा- आपने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा कि...
आलिया भट्ट अब स्पाई फिल्म अल्फा में नजर आने वाली हैं। यह यश राज फिल्म्स की पहली फीमेल लीड फिल्म है। इसमें आलिया के साथ शरवरी वाघ लीड रोल में हैं।
आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म अल्फा को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि यह यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की मूवी है। फिल्म में आलिया के साथ शरवरी वाघ भी हैं। यह प्रोडक्शन हाउस की पहली वुमन लीड स्पाई थ्रिलर मूवी है। फिल्म में दोनों एक्ट्रेस के साथ बॉबी देओल भी हैं। अब आलिया ने फिल्म को लेकर बात की और इसे रिस्क भी बताया है।
क्या बोलीं आलिया
डेडलाइन से बात करते हुए आलिया ने कहा, ‘अल्फा पहली फीमेल लीड एक्शन फिल्म है यश राज फिल्म यूनिवर्स की तो इसलिए ये बड़ा रिस्क भी है क्योंकि ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है कि ये ऐसे ही परफॉर्म करे जैसे दूसरी मेल लीड फिल्म ने किया है।’
रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया
अल्फा पहले इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म को फिर अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। फिल्म अब 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। कंपनी ने इसे कन्फर्म करते हुए बताया था कि फिल्म के वीएफएक्स में समय लगेगा इसलिए फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया है।
डेट शिफ्ट को लेकर यश राज के स्पोकपर्सन ने कहा था, ‘अल्फा एक स्पेशल फिल्म है हमारे लिए और हम इसे बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। हमें एहसास हुआ कि वीएफएक्स को थोड़ा और समय लगेगा जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा। यही वजह है कि अब हम फिल्म को 17 अप्रैल 2026 को रिलीज करेंगे।’
अल्फा के जरिए पहली बार आलिया और शरवरी साथ काम करने वाले हैं। वहीं बॉबी के साथ भी आलिया पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाली हैं।
लव एंड वॉर का भी इंतजार
वैसे बता दें कि अल्फा के अलावा आलिया फिल्म लव एंड वॉर में नजर आने वाली हैं। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया के साथ रणबीर कपूर और विकी कौशल साथ नजर आने वाले हैं। फैंस इस तिगड़ी को साथ में देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं।
