आलिया भट्ट को नहीं पड़ता उनके रिश्ते को लेकर ट्रोलिंग का असर, बोलीं- मैं और रणबीर...

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने लंबे रिलेशन के बाद शादी की थी। दोनों के रिलेशन को लेकर कई बार उन्हें ट्रोल किया गया है, लेकिन एक्ट्रेस का कहना है कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता।
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बॉलीवुड के पॉपुलर कपल में से एक हैं। हालांकि कई बार उनके रिलेशन को जज किया जाता है खासकर रणबीर का जो बिहेवियर है आलिया को लेकर। अब आलिया ने बताया इन सब नेगेटिविटी और ट्रोल्स पर उनका क्या क्या रिएक्शन होता है और क्या उनपर इन ट्रोलिंग का असर पड़ता है।
क्या बोलीं आलिया
एसक्वायर इंडिया से बात करते हुए आलिया ने कहा, ‘शोर हमारे तक नहीं पहुंचता है क्योंकि वो सब रियल नहीं होता है। लोग सिर्फ 3-3.5 सेकेंड के वीडियो को देखकर रिएक्शन देते हैं। हम साथ में 7 साल से हैं और ये सेकेंड्स से ज्यादा है।’
आलिया ने आगे कहा, ‘अगर आप एक कमरे में जाएंगे जहां 50 लोग हैं तो उनमें से 4 लोग आपकी केयर करेंगे। बाकी सिर्फ आपके बारे में खराब ही सोचेंगे, लेकिन आप उनको नहीं सुन सकते। उनकी बातों से क्या मेरे परिवार पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्या मैं अपना सपना जी रही हूं? हां, क्या मैं हर रात सोने से पहले शुक्रगुजार फील करती हूं तो हां 100 प्रतिशत।’
बता दें कि आलिया और रणबीर ने साथ में अप्रैल 2022 में शादी की थी वो भी अपने मुंबई वाले अपार्टमेंट में। उसी साल नवंबर में फिर दोनों बेटी राहा के पैरेंट्स बने थे।
प्रोफेशनल लाइफ
आलिया भट्ट की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब फिल्म लव एंड वॉर और अल्फा में नजर आने वाली हैं। लव एंड वॉर में वह रणबीर कपूर और विकी कौशल के साथ नजर आएंगी। रणबीर के साथ आलिया की दूसरी फिल्म होगी, वहीं विकी के साथ पहली मूवी है।
वहीं रणबीर की बात करें तो वह भी लव एंड वॉर में नजर आएंगे और इसके अलावा रामायण में दिखेंगे। रामायण इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी।
