आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर को बताया ओवरप्रोटेक्टिव पिता, बोलीं- बेटी राहा के पास कोई लड़का आया तो...

आलिया भट्ट का कहना है कि रणबीर कपूर के साथ उनका रिश्ता बेटी के आने के बाद बदल गया है। उन्होंने यह भी बताया कि महेश भट्ट के साथ रणबीर की पहली मीटिंग में क्या हुआ था।

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते हैं। दोनों की कैमिस्ट्री भी कमाल की है। अब दोनों पैरेंट्स भी हैं और बेटी राहा से बहुत प्यार करते हैं। अब आलिया हाल ही में ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच में नजर आईं। इस दौरान आलिया ने बताया कि डेटिंग से लेकर शादी के बाद तक रणबीर के साथ उनका कैसा बॉन्ड है और बेटी राहा के अना के बाद लाइफ कितनी बदल गई है।

ओवरप्रोटेक्टिव पिता हैं रणबीर आलिया ने रणबीर को ओवरप्रोटेक्टिव पिता बताया। उन्होंने कहा, ‘मैं सोच भी नहीं कर सकती कि आज रणबीर और राहा के साथ ऐसा हो रहा है, वह घर में आने वाले किसी भी लड़के को लात मार देंगे।’

रणबीर से क्यों की शादी आलिया ने कहा, ‘मेरी और रणबीर की नेचुरल फ्रेंडशिप है। हमारा रिलेशनशिप बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है। मैंने उनसे शादी इसलिए की क्योंकि वह शानदार हैं और अच्छे इंसान हैं। लेकिन जिसे मैं 100 प्रतिशत ट्रोल करती हूं वो वही हैं और उन्हें जिन्हें सबसे ज्यादा ट्रोल करना पसंद है वो मैं हूं। ये एक नेचुरल डायनामिक है 2 लोगों के साथ।’

बेटी के बाद क्या आए रिश्ते में बदलाव बेटी राहा के आने के बाद रिलेशनशिप में आए बदलाव पर आलिया ने कहा, अब काफी बदल गया है बेटी के आने के बाद। ये काफी अलग है। हम अब एक यूनिट हैं।

महेश और रणबीर की फर्स्ट मीटिंग