मां बनने के बाद सोशल मीडिया को डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, कहा- कई बार…

मां बनने के बाद सोशल मीडिया को डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, कहा- कई बार…

संक्षेप:

आलिया भट्ट का कहना है कि मां बनने के बाद काफी बदलाव आ गए हैं उनकी लाइफ में। इतना ही नहीं कई बार उनका मन करता है कि सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दें।

Jan 31, 2026 10:46 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। साल 2022 में वह बेटी राहा की मां बनीं और अब आलिया ने बताया कि कई बार वह सोचती हैं कि वह अपना सोशल मीडिया डिलीट कर दें। आलिया ने बताया कि क्यों ऐसा करने का मन करता है और क्यों वह ऐसा कर नहीं पाती हैं।

क्यों आता है डिलीट करने का ख्याल

आलिया ने एसक्वायर इंडिया से बात करते हुए कहा, ‘कई बार ऐसे दिन आते हैं कि मैं उठती हूं और सोचती हूं कि ओके, मैं अपना सोशल मीडिया डिलीट कर दूं और वो एक्टर बनूं जो सिर्फ एक्टिंग करता है। मैं बातों को बार-बार नहीं कर सकती। मुझे पता है इससे सारे कॉन्टैक्ट कट हो जाते हैं कई लोगों से जो शुरुआत से आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा मैं कर नहीं सकती।’

मुश्किल होता है पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना

आलिया ने आगे कहा, ‘जब बात पर्सनल लाइफ रखने की आती है तो अब मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल पर्सनल है तो इसलिए मुश्किल होता है। मेरी फोटो एल्बम राहा से भरी है। मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है अपनी फोटोज रखने के लिए।’

मदरहुड जर्नी ने लाइफ बदल दी

आलिया ने बताया कि मदरहुड जर्नी ने उनकी लाइफ में काफी बदलाव लाए हैं। उनका माइडसेट भी काफी बदल गया है।

आलिया की प्रोफेशनल लाइफ

आलिया की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब फिल्म अल्फा और लव एंड वॉर में नजर आने वाली हैं।

अल्फा में वह शरवरी वाघ के साथ नजर आने वाली हैं। यह एक एक्शन फिल्म होगी। वहीं लव एंड वॉर में वह विकी कौशल और रणबीर कपूर के साथ नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं। रणबीर के साथ यह उनकी दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले दोनों ब्रह्मास्त्र फिल्म में काम कर चुके हैं।

