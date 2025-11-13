आलिया भट्ट ने किया रिवील, रणबीर कपूर के इंस्टाग्राम पर सिर्फ दो वीडियोज हैं और वो…
संक्षेप: रणबीर कपूर ने बताया कि उनके प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट पर जीरो फॉलोअर्स हैं। वह आलिया को भी खुद को फॉलो नहीं करने देते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि आलिया के फॉलो करने पर उनकी इंस्टाग्राम आईडी सबको पता चल जाएगी।
बॉलीवुड के पावर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक साथ एक इवेंट में पहुंचे। दुबई में आयोजित रियल एस्टेट कंपनी के हाई-प्रोफाइल इवेंट में रणबीर ने अपनी फिल्म ‘ये जवानी है दीवानी’ के ब्लॉकबस्टर गाने “बदतमीज दिल” पर डांस किया। वहीं आलिया ने अपनी फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ के हिट गाने “व्हाट झुमका?” पर शानदार मूव्स दिखाए। इसके बाद आलिया ने रणबीर के इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में बात की।
रणबीर का 'सीक्रेट' इंस्टाग्राम
इवेंट के दौरान जब रणबीर कपूर से पूछा गया कि वे सोशल मीडिया से क्यों दूर रहते हैं तब रणबीर ने बताया कि उनका एक सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट है जो फेक और प्राइवेट है। वे इस अकाउंट का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों का कंटेंट देखने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा, “दुनिया में ऐसे बहुत मजेदार लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं और मैं उन्हें ही देखने के लिए इंस्टाग्राम चलाता हूं।”
अपने रियल अकाउंट से क्यों नहीं देखते कंटेंट?
रणबीर ने आगे कहा, “मैं एक एक्टर हूं। अगर मैंने अपना रियल अकाउंट बना लिया तो मुझपर दुनिया के सामने आने और उन्हें हर चीज दिखाने की जिम्मेदारी आ जाएगी। मुझे लगता है कि लोगों से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही एक माध्यम है, फिल्में, जिसके जरिए मैं अपने फैंस से कनेक्टेड रहता हूं।”
आलिया ने खोला राज
रणबीर के बाद आलिया ने तुरंत माइक उठाया और सबको बताया कि रणबीर के उस सीक्रेट अकाउंट पर सिर्फ दो रील्स हैं और दोनों में वह अपनी बेटी राहा के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद, रणबीर ने मजाक में कहा, “पिछले दस सालों से मुझसे यही सवाल पूछा जा रहा है इसलिए बोरियत से बचने के लिए मैं हर बार अलग जवाब देता हूं।”
‘एक भी फॉलोअर नहीं है’
रणबीर ने बताया कि उनके उस अकाउंट पर एक भी फॉलोअर नहीं है। यहां तक कि वह आलिया को भी खुद को फॉलो करने नहीं देते हैं। रणबीर ने मजाकिया लहजे में कहा, “एक बार आलिया मुझे फॉलो कर लेंगी, तो सबको पता चल जाएगा कि वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है।”
