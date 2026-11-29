आलिया-रणबीर की 4 साल की नन्हीं राहा के पास है वैनिटी वैन, महेश भट्ट बोले-मैं उसके कमरे में...
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी के पास है खुद की वैनिटी वैन। अंदर से किसी नर्सरी स्कूल जैसी है ये वैनिटी। महेश भट्ट ने उसे मंदिर जैसा बताया। जानिए-
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा कपूर के पास सिर्फ 4 की उम्र की उम्र में एक वैनिटी वैन है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? इस बारे में राहा के नाना और डायरेक्टर महेश भट्ट ने बात की है। डायरेक्टर ने हाल में बताया कि उन्हें राहा की वैनिटी के बारे में पता चला। वो उनके कमरे में नहीं गए क्योंकि वो उनके लिए किसी मंदिर से कम नहीं था। महेश भट्ट ने बेटी आलिया समेत ऐसी नई मांओं की तारीफ की है जो काम के साथ अपने बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं।
4 साल की राहा के पास है खुद की वैनिटी वैन
हाल में ह्युमन ऑफ बॉम्बे के साथ बातचीत में महेश भट्ट ने बताया कि उन्होंने हाल में अमिताभ बच्चन और आलिया के साथ एक विज्ञापन शूट किया है। इस दौरान उन्हें पता चला कि राहा की अपनी एक वैनिटी वैन है। वो उनके रूम में नहीं गए क्योंकि उन्हें लगा वो एक मंदिर है जिसे वो दूषित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, 'मैंने हाल में आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन के साथ एक विज्ञापन किया है। मैंने देखा कि वहां एक वैनिटी वैन है जो राह के लिए थी। और आलिया ने मुझे कहा कि आप राहा के रूम में क्यों नहीं चले जाते, पापा?' मैंने कहा मैं उस जगह को दूषित नहीं करना चाहता। वो एकनर्सरी स्कूल जैसा था। वो बिल्कुल मंदिर जैसा दिख रहा था। मैंने कहा, नहीं, नहीं मेरे जैसे बूढ़े इंसान के लिए वहां कोई जगह नहीं है। इसके बाद उन्होंने आलिया और नई मांओं की तारीफ की जो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, इवेंट और फिल्मों में काम करने के साथ अपने बच्चों की भी देखभाल कर रही हैं।
महेश भट्ट ने की राहा की शादी पर बात
इस बातचीत के दौरान महेश भट्ट ने बताया कि आलिया भट्ट ने खुद अपनी मर्जी से शादी और मां बनने का फैसला लिया था। डायरेक्टर ने कहा कि वो एक मां बनने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही खूबसूरती से निभा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हाल में आलिया अपनी छोटी सी बेटी राहा के मिलान में हुए गुची इवेंट का हिस्सा बनी थीं। वो बेटी और अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को अच्छे से निभा रही हैं।
आलिया की फिल्म निकली फ्लॉप
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर साल 2018 से एक दूसरे के साथ आए थे। एक्टर्स ने बताया था कि फिल्म ब्रह्मास्त्र से जुड़े एक काम के लिए दोनों साथ में सफर कर रहे थे। इसी दौरान उनके बीच कनेक्शन बना और कहानी प्यार तक जा पहुंची। दोनों ने करीब 4 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अप्रैल 2022 में शादी कर ली। शादी के करीब 7 महीने बाद एक्ट्रेस ने बेटी राहा को जन्म दिया। अब राहा 4 साल की हो गई है। रणबीर और आलिया बेटी की परवरिश के साथ अपने काम और वर्क कमिटमेंट को भी पूरा कर रहे हैं।
रणबीर और आलिया की फिल्में रिलीज होने वाली है
वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल में रणबीर कपूर को रामयाण में देखा गया है। फिल्म ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। दूसरी तरफ आलिया भट्ट अपनी फिल्म अल्फा से ऑडियंस को इम्प्रेस करने में फेल हुई हैं। अब आने वाले दिनों में दोनों एक्टर फिल्म लव एंड वॉर में नजर आने वाले हैं। फिल्म में विकी कौशल दूसरे लीडिंग हीरो होंगे और संजय लीला भंसाली ने फिल्म का डायरेक्शन किया है। ये फिल्म 21 जनवरी को रिलीज हो रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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