'राहा के साथ खुद बच्चे बन जाते हैं रणबीर', आलिया भट्ट ने बताया बेटी के साथ कैसा है एक्टर का रिश्ता

संक्षेप: पांच साल तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने साल 2022 में शादी कर ली थी। आलिया और रणबीर ने अपने बांद्रा वाले घर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी। शादी के बाद दोनों एक प्यारी सी बेटी राहा के माता-पिता बने।

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं। पांच साल तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने साल 2022 में शादी कर ली थी। आलिया और रणबीर ने अपने बांद्रा वाले घर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी। शादी के बाद दोनों एक प्यारी सी बेटी राहा के माता-पिता बने। स्टार कपल का उनकी बेटी राहा के साथ एक खास बॉन्ड है। ऐसे में अब एक हालिया इंटरव्यू में, आलिया ने RK के बारे में खुलकर बात की और बताया कि पित के साथ राहा का रिश्ता कैसा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राहा के साथ, वह बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं एस्क्वायर इंडिया के साथ बातचीत में, आलिया भट्ट ने बताया कि उन्हें हमेशा से पता था कि रणबीर कपूर एक अच्छे पिता बनेंगे, क्योंकि उन्होंने इस बारे में बात की थी। आलिया ने बताया कि उन्हें रणबीर की किस बात ने सरप्राइज किया। एक्ट्रेस ने कहा, 'वह जितना दिखाते हैं, उससे कहीं ज्यादा सेंसिटिव हैं। वह शर्मीले हैं, इसलिए वह बहुत कुछ छिपाते हैं। लेकिन राहा के साथ, वह बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। उनकी आंखें, उनका चेहरा, सब कुछ चमक उठता है। वह लगभग खुद ही बच्चे बन जाते हैं।'

उनका प्यार साफ दिखता है राहा के जन्म के शुरुआती दिनों को याद करते हुए, आलिया ने बताया कि रणबीर ने उनका साथ देने के लिए काम से कुछ समय का ब्रेक लिया था। जब वह सेट पर लौटे, तो आलिया ने बताया, 'वह शूटिंग के लिए जाते थे और सचमुच घर भागकर आते थे। वह सीधे कमरे में भागकर उसे देखने जाते थे।' आलिया ने आगे बताया कि रणबीर कैसे बेबी कैमरे पर नजर रखते हैं और राहा के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे वह जब जागे या जब बाहर से घर लौटे, RK उसके लिए तैयार रहते हैं। आलिया ने बताया, 'उनका प्यार बहुत साफ दिखता है। वह खुद को रोक नहीं पाते।'