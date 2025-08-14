Alia Bhatt Loses Cool Paps says Aapki bulding nhi hai bahar jao video viral 'आपकी बिल्डिंग नहीं है, बाहर जाओ', आलिया भट्ट को पैप्स पर आया गुस्सा, Bollywood Hindi News - Hindustan
'आपकी बिल्डिंग नहीं है, बाहर जाओ', आलिया भट्ट को पैप्स पर आया गुस्सा

सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आलिया भट्ट पैप्स को बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए कहती नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि आपकी बिल्डिंग नहीं है, बाहर जाइए। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 10:22 PM
जिगरा एक्ट्रेस आलिया भट्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आलिया भट्ट पैप्स पर नाराज होती नजर आ रही हैं। वीडियो में पैप्स आलिया भट्ट के साथ किसी बिल्डिंग में घुसते नजर आ रहे हैं। इस बात पर नाराज आलिया भट्ट पैप्स से कहती नजर आ रही हैं कि आपकी बिल्डिंग नहीं है, आप बाहर जाइए। आलिया भट्ट के कहने पर भी पैप्स जब बिल्डिंग से बाहर नहीं जाते हैं तो आलिया उनपर नाराज होती हैं।

पैप्स से क्यों नाराज हुईं आलिया भट्ट

इंस्टेंट बॉलीवुड ने आलिया भट्ट का ये वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में देखने को मिलता है कि आलिया भट्ट अपनी गाड़ी से उतरकर सोसाइटी में अंदर जाती हैं। आलिया भट्ट से आगे दो पैप्स भी बिल्डिंग के गेट को पार कर जाते हैं। इस बात पर आलिया उनसे बाहर जाने को कहते हैं। वो कहती हैं कि आपकी बिल्डिंग नहीं है, आप बाहर जाइए।

पैप्स से बिल्डिंग के बाहर जाने को कहा

आलिया कहती हैं, “गेट के अंदर मत आइए। आपका बिल्डिंग नहीं है। प्लीज बाहर जाओ। प्लीज बाहर जाओ। अभी आप जाइए। आपका बिल्डिंग नहीं है…आप नहीं आ सकते हैं अंदर।” आलिया के कहने पर भी पैप्स जब नहीं सुनते हैं तो आलिया ने कहा, "आप सुन नहीं रहे हो, आप बाहर जाओ। आलिया गेट की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं आप बाहर नहीं गए हो।"

इन फिल्मों में नजर आएंगी आलिया भट्ट

आलिया भट्ट के काम की बात करें तो आलिया वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की एक्शन फिल्म अल्फा में नजर आएंगी। इसके अलावा, आलिया भट्ट रणबीर कपूर और विकी कौशल के साथ फिल्म लव एंड वॉर में नजर आएंगी। यह फिल्म संजय लीला भंसाली की डायरेक्ट कर रहे हैं।

