'आपकी बिल्डिंग नहीं है, बाहर जाओ', आलिया भट्ट को पैप्स पर आया गुस्सा

जिगरा एक्ट्रेस आलिया भट्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आलिया भट्ट पैप्स पर नाराज होती नजर आ रही हैं। वीडियो में पैप्स आलिया भट्ट के साथ किसी बिल्डिंग में घुसते नजर आ रहे हैं। इस बात पर नाराज आलिया भट्ट पैप्स से कहती नजर आ रही हैं कि आपकी बिल्डिंग नहीं है, आप बाहर जाइए। आलिया भट्ट के कहने पर भी पैप्स जब बिल्डिंग से बाहर नहीं जाते हैं तो आलिया उनपर नाराज होती हैं।

पैप्स से बिल्डिंग के बाहर जाने को कहा आलिया कहती हैं, “गेट के अंदर मत आइए। आपका बिल्डिंग नहीं है। प्लीज बाहर जाओ। प्लीज बाहर जाओ। अभी आप जाइए। आपका बिल्डिंग नहीं है…आप नहीं आ सकते हैं अंदर।” आलिया के कहने पर भी पैप्स जब नहीं सुनते हैं तो आलिया ने कहा, "आप सुन नहीं रहे हो, आप बाहर जाओ। आलिया गेट की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं आप बाहर नहीं गए हो।"