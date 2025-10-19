'लव एंड वॉर' से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक लीक, देखकर पब्लिक में फैला यह कनफ्यूजन
संक्षेप: Alia Bhatt Look from Love and War: आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर से उनका फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। आलिया काफी खूबसूरत और डॉमिनेटिंग अवतार में नजर आ रही हैं।
फिल्म 'लव एंड वॉर' से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक लीक हो गया है। आलिया भट्ट का यह लुक थोड़ा 1960-1970 के दशक की याद दिलाता है। एक्ट्रेस ने सिल्वर कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है और अपने बालों को उस क्लासिक दौर वाला लुक दिया हुआ है। संजय लीला भंसाली की इस अपकमिंग फिल्म का दर्शकों का काफी वक्त से इंतजार है जिसमें आलिया भट्ट के अलावा रणबीर कपूर और विकी कौशल भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। लेकिन आलिया का लुक देखकर अब फैंस उनके किरदार को लेकर कनफ्यूज हो गए हैं।
क्या होगी लव एंड वॉर की कहानी?
सोशल मीडिया पर काफी वक्त से चर्चा थी कि फिल्म का फर्स्ट लुक कब आएगा, लेकिन दर्शकों को आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक इस तरह देखने मिलेगा यह किसने सोचा था। बात मूवी की करें तो खबर है कि यह एक लव ट्राएंगल ड्रामा मूवी होगी जिसमें रणबीर कपूर और विकी कौशल एक एयर फोर्स ऑफिसर का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। गॉसिप्स हैं कि फिल्म की कहानी युद्ध के इर्द-गिर्द आगे बढ़ने वाली एक प्रेम कहानी को लेकर लिखी गई है।
लुक पर पब्लिक का रिएक्शन
संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म और किरदारों में वो परफेक्शन फूंकने के लिए जाने जाते हैं जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधकर रखता है। आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक ही यह दिखाने के लिए काफी है कि पूरी फिल्म कितनी अपीलिंग होगी। बात पब्लिक के रिएक्शन की करें तो सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स तारीफें करते नहीं थक रहे। एक शख्स ने कमेंट किया- सुपर एक्साइटेड। जबकि दूसरे ने लिखा- खूबसूरती भी और डॉमिनेंस भी, दोनों एक साथ। एक यूजर ने लिखा- वैम्प सिस्टर ज्यादा लग रही हैं। एक ने लिखा- उसका निगेटिव रोल होगा क्या?
कब रिलीज होगी लव एंड वॉर?
इसी तरह के ढेरों कमेंट आलिया भट्ट की इन तस्वीरों पर आए हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बात फिल्म की रिलीज डेट की करें तो अभी दर्शकों को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जानकारी के मुताबिक अभी मेकर्स को इस पर बहुत काम करना बाकी है। संजय लीला भंसाली इस फिल्म को साल 2026 में 20 मार्च के आसपास रिलीज कर सकते हैं।
