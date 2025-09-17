आलिया, कंगना समेत कई सेलेब्स ने पीएम मोदी को किया बर्थडे विश- शक्ति और सफलता सदा बने रहे

पीएम मोदी को बर्थडे की कई बधाइयां मिल रही हैं। बॉलीवुड सेलेब्स भी उनके लिए स्पेशल विश भेज रहे हैं। बताते हैं आपको किस सेलेब ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बर्थडे है और इस मौके पर सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं फिर चाहे वो राजनीति से हो, क्रिकेटर या फिर बॉलीवुड सेलेब्स। अब तक कई सेलेब्स ने पीएम मोदी के लिए स्पेशल बर्थडे विश वीडियो शेयर किए हैं तो कुछ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम के लिए पोस्ट किए हैं जिसमें कंगना रनौत, आलिया भट्ट शामिल हैं। वहीं शंकर महादेवन ने तो प्रसून जोशी के साथ स्पेशल गाना रिलीज किया है।

कंगना का पोस्ट कंगना ने पीएम मोदी संग फोटो शेयर की है जिसमें दोनों एक-दूसरे के सामने हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। पीएम और कंगना दोनों ने पहाड़ी टोपी पहनी है और पीएम के हाथ में गुलाब का फूल भी है। इस फोटो को शेयर कर कंगना ने लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत मां के सच्चे बेटे और नेशन के मोस्ट पॉपुलर लीडर। वह 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को अपनाकर विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए दृढ़ हैं।'

आलिया बोलीं सफलता बने रहे आलिया भट्ट ने वहीं वीडियो में कहा, 'आपको जन्मदिन की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी। आपका नेतृत्व हमारे महान राष्ट्र के भविष्य को आकार देता रहेगा तथा हमें और अधिक प्रगति की ओर ले जाएगा। आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बने रहे।'

स्पेशल गाने से ट्रिब्यूट वहीं शंकर महादेवन और प्रसून जोशी ने मिलकर पीएम मोदी के बर्थडे पर एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया है। दोनों के गाने का नाम है वंदनिया है देश मेरा। इस गाने में प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण, समर्पण और नेतृत्व को खूबसूरती से दर्शाया है।

सोनू सूद बोले- आपकी जर्नी दृष्टि की तरह निडर बनी रहे सोनू सूद ने लिखा, ‘इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो भविष्य को नया आकार देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को भारत को परिवर्तनकारी युग में ले जाने के लिए निरंतर शक्ति, स्पष्टता और साहस की कामना करता हूं। आपकी यात्रा आपकी दृष्टि की तरह निडर बनी रहे।’