TIME मैगजीन के कवर पर छाईं आलिया भट्ट, एसएस राजामौली ने बताया कि उन्हें क्यों मिली ये जगह
आलिया भट्ट TIME100 Next India की पहली सूची के कवर पर नजर आईं। वहीं आरआरआर के डायरेक्टर एसएस राजामौली ने उनकी एक्टिंग और मेहनत की जमकर तारीफ की।
बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट TIME मैगजीन की पहली ‘TIME100 Next India’ सूची के कवर पर नजर आई हैं। इस सूची में उन लोगों को शामिल किया गया है, जो अपने काम और नए विचारों से देश के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। आलिया पर लिखे गए खास लेख में फिल्म निर्देशक एस.एस. राजामौली ने उनकी तारीफ की है। उन्होंने आलिया को उन कलाकारों में बताया, जो भारतीय सिनेमा को दुनियाभर में पहचान दिला रहे हैं। आलिया के अलावा इस सूची में वेदांग रैना, पार्वती थिरुवोथु, आर्यन खान, फहीम अब्दुल्ला, अनिरुद्ध रविचंदर, वैभव सूर्यवंशी और कनी कुसरुति समेत कई अन्य लोगों को भी जगह मिली है।
आलिया की तारीफ में एस.एस. राजामौली ने क्या लिखा?
आलिया पर यह खास लेख 'RRR' के निर्देशक एसएस राजामौली ने लिखा है। उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताया कि फिल्म में आलिया के ज्यादा सीन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से किरदार को भी पूरी मेहनत और लगन से निभाया था।
आलिया किसी भी किरदार को छोटा नहीं समझतीं - एसएस राजामौली
राजामौली ने लिखा, “जब आलिया भट्ट 'RRR' की शूटिंग के लिए आई थीं, तब उनके किरदार सीता के हिस्से में कुछ ही सीन थे। फिल्म में उनके किरदार को ज्यादातर इंतजार करना था और अपनी भावनाओं को बिना कुछ कहे दिखाना था। आलिया हिंदी सिनेमा से आई थीं, लेकिन उन्होंने तेलुगू भाषा सीखने के लिए काफी मेहनत की। उन्होंने हर डायलॉग को इस तरह बोला कि वह बिल्कुल स्वाभाविक लगे। सेट पर उन्हें देखकर ऐसा लगता था, जैसे पूरी फिल्म की जिम्मेदारी उन्हीं पर हो। यही उनकी खासियत है कि वह किसी भी किरदार को छोटा नहीं समझतीं।”
आलिया मुश्किल से मुश्किल सीन को भी आसानी से पर्दे पर निभाती हैं- राजामौली
राजामौली ने आलिया की एक्टिंग के साथ उनकी सीखने की इच्छा की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आलिया किसी भी किरदार को समझने के लिए उसे ध्यान से सुनती हैं और फिर उसमें पूरी तरह ढल जाती हैं। वह आसान किरदारों के बजाय चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं चुनती हैं। यही वजह है कि वह मुश्किल से मुश्किल सीन भी पर्दे पर आसानी से निभा लेती हैं।
आलिया इस पहचान और तारीफ की पूरी हकदार हैं- आलिया
राजामौली ने आगे लिखा, “भारतीय सिनेमा दुनियाभर में अपनी पहचान बना रहा है और आलिया इसे आगे बढ़ाने वाले कलाकारों में से एक हैं। पिछले एक साल में मैंने उन्हें बाफ्टा (BAFTA) जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करते देखा है। वह इस पहचान और तारीफ की पूरी हकदार हैं। आने वाली पीढ़ी के कलाकार उनके साहस से प्रेरणा लेंगे।”
सिनेमा में आलिया भट्ट का सफर
आलिया भट्ट ने साल 2012 में करण जौहर की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी थे। फिल्म से उन्हें पहचान मिली, लेकिन इम्तियाज अली की ‘हाईवे’ (2014) में उनके अभिनय ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक ग्लैमरस अभिनेत्री नहीं, बल्कि दमदार अभिनय करने वाली कलाकार भी हैं। इसके बाद आलिया ने ‘उड़ता पंजाब’, ‘राजी’, ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’, ‘डियर जिंदगी’, ‘गली बॉय’, ‘डार्लिंग्स’ और ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ जैसी फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए।
हॉलीवुड में एंट्री
साल 2023 में आलिया ने हॉलीवुड फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' से हॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने गैल गैडोट और जेमी डोर्नन के साथ काम किया। वहीं, फिल्म 'डार्लिंग्स' से आलिया ने बतौर निर्माता भी अपने करियर की शुरुआत की।
आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म
आलिया भट्ट अब संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में नजर आएंगी। यह फिल्म जनवरी 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर और विक कौशल भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर से संकेत मिला है कि आलिया इसमें कैबरे डांसर का किरदार निभाती नजर आएंगी। बता दें, संजय लीला भंसाली के साथ यह आलिया की दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले वह उनकी फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ में काम कर चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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