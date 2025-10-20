Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAlia Bhatt Has Mixed Feelings As She Celebrates Last Diwali At Vaastu Raha Was Born In This House
नए घर में शिफ्ट होने से पहले दिवाली पर आलिया भट्ट हुईं इमोशनल, कहा- राहा का यहां जन्म हुआ, लेकिन...

नए घर में शिफ्ट होने से पहले दिवाली पर आलिया भट्ट हुईं इमोशनल, कहा- राहा का यहां जन्म हुआ, लेकिन...

संक्षेप: आलिया भट्ट जहां फिलहाल रह रही हैं वहां उन्होंने लाइफ के कई स्पेशल मोमेंट जिए हैं जैसे शादी और बेटी राहा का जन्म, लेकिन अब वह इस घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट होने वाली हैं।

Mon, 20 Oct 2025 05:16 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और बेटी राहा के साथ अब नए घर में शिफ्ट होने वाली हैं। नए घर को लेकर आलिया जहां एक्साइटिंग हैं वहीं पुराने घर को छोड़ने के लिए इमोशनल भी। अब आलिया जिस घर में अभी रह रही हैं वो है वास्तु और इस घर में अब उनकी लास्ट दिवाली है। आलिया ने अब इस मोमेंट पर अपनी दिल की बात शेयर की है।

नए घर में शिफ्ट होने को लेकर आलिया की फिलिंग

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, 'ये हमारी लास्ट दिवाली है इस घर में जहां राहा का जन्म हुआ। ये हमारे लिए काफी इमोशनल मोमेंट है। लेकिन साथ ही काफी एक्साइटिंग भी क्योंकि मैं जानती हूं कि ये दिवाली शायद उसे याद भी मा हो, लेकिन आगे जाकर वो जो मेमरीज बनाएंगी वो हमेशा उसे याद रहेंगी। दिवाली फीलिंग वाली है। इससे आपको अच्छा लगना चाहिए।'

आलिया ने आगे कहा, ‘काफी साल हो गए हैं बनाने में और सच बताऊं ये फीलिंग काफी अलग है। मैं अपनी लाइफ के इस चैप्टर को लेकर काफी खुश हूं। हम बस मूव ऑन के मिड में हैं, लेकिन मेरा दिल भर गया है। ये एक बड़ा सपना है जो पूरा लग रहा है। ये फीलिंग काफी बड़ी है।’

प्रोफेशनल लाइफ

आलिया की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब संजय भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में आलिया के साथ रणबीर कपूर और विकी कौशल हैं। इसके अलावा वह आल्फा में नजर आने वाली हैं जिसमें उनके साथ शरवरी वाघ लीड रोल में हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Alia Bhatt Ranbir Kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।