राहा के 18वें बर्थडे पर यह स्पेशल गिफ्ट देंगी आलिया भट्ट, बेटी के जन्म से कर रही हैं तैयारी

आलिया भट्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वह बेटी राहा के लिए कुछ स्पेशल कर रही हैं। वह राहा के जन्म से ही उसके 18वें बर्थडे के लिए कुछ छास चीज कर रही हैं।

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो टू मच में आए। इस दौरान दोनों ने कई मजेदार खुलासे किए। काजोल ने इस दौरान आलिया की पर्सनल लाइफ के बारे में बताया कि वह बेटी राहा के लिए ईमेल लिखती हैं। इसके अलावा काजोल ने पूछा कि क्या इसका क्रेडिट वह करण जौहर को देती हैं तो जानें आलिया ने क्या जवाब दिया।

क्यों करण को क्रेडिट देने को कहा काजोल ने काजोल पूछती हैं कि आप अपने बेबी के लिए रोज ईमेल लिखते हो ऐसा हमने सुना है। क्या आपको यह आइडिया कुछ कुछ होता है से आया है? क्या करण जौहर को इसका क्रेडिट देना चाहिए? आलिया फिर बोलती हैं नहीं। मेरी दोस्त आरती और एक और ने मुझे यह आइडिया दिया। किसी ने कहा था कि वह अपने बच्चे के लिए ऐसा करते हैं और हां ये डेली नहीं बल्कि महीने में लिखती हूं।

राहा के लिए आलिया का मेल आलिया आगे बताती हैं कि वह फोटोज और वन लाइनर्स के साथ मेल लिखती हैं डैसे आपको यो अच्छा लगेगा। मैं उसे तब यह दूंगी जब वह 18 साल की हो जाएगी और अगर जल्दी मांगा तो 13 या 14 साल।

आलिया से फिर पूछा गया कि क्या उनकी मां सोनी राजदान ने भी ऐसा किया था तो वह बोलीं नहीं, लेकिन मुझे यब आइडिया काफी अच्छा लगा इसलिए मैंने राहा के जन्म के बाद इसे अपनाया।