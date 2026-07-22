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Alpha Verdict: आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा फ्लॉप हुई या हिट, जानिए 19 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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Alia Bhatt Alpha Hit or Flop: आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा हिट हुई है या फ्लॉप? आप इस आर्टिकल में जान सकते हैं। इस फिल्म ने रिलीज के 19 दिन बाद बजट निकाला है या नहीं, जानिए यहां-

Alpha Verdict: आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा फ्लॉप हुई या हिट, जानिए 19 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म एल्फा हिट हुई है या फ्लॉप? ये जानकारी उनकी फिल्म का 19 दिन का कलेक्शन दे रहा है। इसी महीने की 3 तारीख को फिल्म एल्फा उम्मीदों के साथ थिएटर में रिलीज हुई थी। आलिया को एक्शन अवतार में देखने का लंबा इंतजार हो रहा था। फिल्म ने शुरुआत भी सधी हुई की। ठीक-ठाक ओपनिंग और फिर पहले वीकेंड का कलेक्शन। लेकिन पहले हफ्ते के बाद फिल्म की कमाई इतनी तेजी से नीचे गिरी। फिल्म के कलेक्शन ने इसके हिट या फ्लॉप होने का वर्डिक्ट दे दिया है।

आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा का बजट और कलेक्शन

सबसे पहले एल्फा के बजट के बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म पर मेकर्स ने 100 करोड़ की मोटी रकम खर्च की है। मार्केटिंग, प्रमोशन को मिलकर ये खर्च कुल 120 से 125 करोड़ तक पहुंच गया था। मतलब फिल्म का यही बजट है। 3 जुलाई को एल्फा थिएटर में रिलीज हुई । फिल्म ने 9.25 करोड़ के साथ ओपनिंग की और पहले ही हफ्ते में ये कमाई 47.45 करोड़ की कमाई की। दूसरे हफ्ते में आते-आते ये आंकड़ा सिर्फ 8.95 करोड़ तक सीमित रह गया। तीसरे हफ्ते में फिल्म लाख में कमाई कर रही है। तीसरे हफ्ते की कमाई बुधवार तक करीब 2 करोड़ का कलेक्शन किया है। कुल नेट कमाई 58.09 करोड़।

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आलिया भट्ट की एल्फा हुई फ्लॉप?

69 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन हुआ है और वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 98 करोड़ कम लिए हैं। फिल्म को बजट निकालने के लिए 120 से 125 करोड़ तक की कमाई करनी होगी। लेकिन तीसरे हफ्ते बाद बजट निकालना फिल्म के लिए मुश्किल है। फिल्म की निराशजनक परफॉरमेंस ने मेकर्स का पैसा डुबो दिया है। मौजूदा कलेक्शन के साथ ये फिल्म फ्लॉप मानी जानी चाहिए। इसके साथ ही यशराज फिल्म्स की ये दूसरी स्पाई थ्रिलर है जिसे ऑडियंस ने नापसंद किया है। इससे पहले ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 थी।

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आलिया भट्ट की तीसरी फ्लॉप फिल्म

आलिया भट्ट के करियर के लिए ये लगतार उनकी तीसरी फ्लॉप फिल्म है। इससे पहले आई फिल्म जिगरा और हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ अ स्टोन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थीं। आने वाली फिल्मों की बात करें तो एक्ट्रेस संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में नजर आएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म इस साल के अंत तक रिलीज होगी।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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