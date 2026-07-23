आलिया भट्ट ने CJP प्रोटेस्ट पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- पिछले कुछ दिनों ने मेरा दिल तोड़ दिया है
आलिया भट्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है, उस पर चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। आलिया ने छात्रों का सपोर्ट किया है।
'आलिया भट्ट ने छात्रों के प्रोटेस्ट पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उन्हें पूरा सपोर्ट दिया है। आलिया ने लिखा कि उनका दिल पिछले कुछ दिनों से टूटा है, लेकिन एक उम्मीद से जुड़ भी गया है। उन्हें उम्मीद है कि उन छात्रों के संकल्प से देश का कल और बेहतर होगा।
आलिया बोलीं मेरा दिल टूट गया
आलिया ने लिखा, 'पिछले कुछ दिनों ने मेरा दिल तोड़ दिया है और फिर उम्मीद के साथ उसे बार-बार जोड़ा भी है। हर स्टूडेंट जो वहां खड़ा है उसके पीछे एक सपना, परिवार की उम्मीद और कई सैक्रिफाइज हैं। वो सिर्फ वहां खुद को नहीं बल्कि उन सबको रिप्रजेंट कर रहे हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए एक बेहतर रास्ता बना रहे हैं जो उनके बाद आएंगे।
आलिया ने छात्रों को लेकर क्या कहा
आलिया ने आगे लिखा, ‘उनके साहस के आगे मैं नतमस्तक हूं। उनका संकल्प हम सभी के लिए एक आईने की तरह है और इससे हमारे देश का कल और बेहतर होगा।’
आखिर में आलिया ने लिखा, ‘स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों द्वारा। फ्यूचर उनका है। जय हिंद’।
सलमान-अनुपम खेर कई सेलेब्स ने किया सपोर्ट
बता दें कि अब तक कई सेलेब्स ने छात्रों के सपोर्ट में मैसेज किया है। आलिया से पहले सलमान खान ने भी छात्रों का सपोर्ट किया है। वहीं प्रकाश राज, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर और कई लोग छात्रों के सपोर्ट में मैसेज कर चुके हैं।
नसीरुद्दीन ने कई बॉलीवुड सेलेब्स की चुप्पी पर कहा
कई सेलेब्स ने इस पर रिएक्ट नहीं किया है। नसीरुद्दीन शाह ने द वायर को दिए इंटरव्यू में कई बॉलीवुड सेलेब्स के चुप्पी पर कहा था कि वे तभी बोलेंगे जब उनका जमीर उनसे ऐसा करने को कहेगा। एक कहावत है: जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी हो, वह भौंक नहीं सकता। जैसे ही हड्डी गिरेगी मुंह से या वो हड्डी उसके दांत तोड़ेगी तब वो भौंकेंगे।
वह यह भी कहते हैं कि देखते हैं कि कब तक वे चुप रहेंगे। समय बताएगा।
आलिया भट्ट की प्रोफेशनल लाइफ
खैर फिलहाल आलिया की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट फिल्म एल्फा में नजर आई थीं जिसमें उनके साथ शरवरी वाघ लीड रोल में थीं। फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब वह लव एंड वॉर और तुम्बाड 2 में नजर आने वाली हैं।
लव एंड वॉर को संजय लीला भंसाली बना रहे हैं जिसमें आलिया के साथ रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल में हैं। वहीं तुम्बाड 2 में आलिया, सोहम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में हैं। तुम्बाड 2 में आलिया को लेकर कुछ दिनों पहले सोहम ने अनाउंसमेंट की थी। यह आलिया की पहली हॉरर फिल्म होने वाली है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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