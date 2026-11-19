दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड पर आलिया भट्ट बोलीं- अगर काम को लेकर सही...
दीपिका पादुकोण ने मां बनने के बाद डिसाइड किया कि वह 8 घंटे शूट करेंगी। उनकी 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड को लेकर काफी डिस्कशन हुआ जिस पर अब आलिया भट्ट का रिएक्शन आया है।
दीपका पादुकोण ने कुछ समय पहले संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट और कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 छोड़ दी थी क्योंकि उन्होंने दोनों मेकर्स ने 8 घंटे काम की डिमांड की थी। इस मुद्दे पर काफी डिबेट हुई और कई सेलेब्स ने इस पर रिएक्शन दिए। ज्यादातर ने दीपिका का सपोर्ट किया था। अब इस पर आलिया भट्ट का रिएक्शन आया है।
आलिया ने क्या कहा 8 घंटे शिफ्ट को लेकर
आलिया दरअसल, टाइम मैगजीन की कवर में नजर आईं। इसी दौरान आलिया से दीपिका के 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड को लेकर सवाल किया गया। आलिया ने कहा, ‘मैं काफी खुशनसीब रही हूं कि मेरे सभी प्रोड्यूसर्स काफी सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बारे में सोचने की जरूरत है। इसको लेकर मनमानी नहीं हो सकती। अगर काम को लेकर सही टाइमिंग हो तो इससे काम और बेहतर होता है और जब लोग ऐसी सीमाएं तय करते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी खोने से डरना नहीं चाहिए।’
सेट पर ये बदलाव चाहती हैं आलिया
आलिया ने बताया कि वह सेट पर एक और बदलाव लाना चाहती हैं और वो है महिला कलाकारों के लिए साफ टॉयलेट्स। आलिया बोलीं, ये कोई ऐसी डिमांड नहीं कि हमें सूरज या चांद चाहिए, ये बेसिक चीज है। एक महिला फिल्म के सेट पर साफ बाथरूम यूज कर पाए।
दीपिका की डिमांड
दरअसल, दीपिका ने मां बनने के बाद डिमांड की थी कि वह सिर्फ 8 घंटे शूट करना चाहती हैं। इसके बाद उनके स्पिरिट और कल्कि 2898 एडी छोड़ने की खबर आई। वहीं दीपिका ने खुद यह भी कहा था कि कई मेल सुपरस्टार्स कई सालों से 8 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं और उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता। दीपिका ने फिल्म इंडस्ट्री के अनऑर्गेनाइज नेचर को लेकर बात की थी और कहा था कि सेट पर सबके लिए बेहतर वर्किंग कंडिशन होनी चाहिए, क्रू मेंबर्स समेत।
दीपिका की प्रोफेशनल लाइफ
दीपिका के बारे में बता दें कि वह लास्ट फिल्म सिंघम अगेन में नजर आई थीं जो साल 2024 में रिलीज हुई थी। कबसे दीपिका की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। हालांकि अब वह किंग में नजर आने वाली हैं। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दीपिका के साथ शाहरुख खान, सुहाना खान, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, राघव जुयाल अहम किरदार में हैं। वहीं करीना कपूर खान का इसमें स्पेशल सॉन्ग है।
आलिया भट्ट की प्रोफेशनल लाइफ
वहीं आलिया की बात करें तो वह लास्ट लव एंड वॉर में नजर आई थीं जो इसी साल रिलीज हुई थी। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं थी। अब वह लव एंड वॉर में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें आलिया के साथ रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल में हैं। इसके अलावा आलिया फिल्म तुम्बाड 2 में भी नजर आएंगी। इस फिल्म में आलिया के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सोहम शाह लीड रोल में हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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