Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडalia bhatt and Ranbir Kapoor to enter in new house on Diwali know why it would be special
आलिया-रणबीर दिवाली पर करेंगे नए घर में गृह प्रवेश, जानिए ₹250 करोड़ के इस बंगले में क्या है खास

आलिया-रणबीर दिवाली पर करेंगे नए घर में गृह प्रवेश, जानिए ₹250 करोड़ के इस बंगले में क्या है खास

संक्षेप: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देते हुए दिवाली पर अपने सपनों के घर में पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। जानिए क्यों खास होगा यह 250 करोड़ रुपये कीमत वाला घर।

Sat, 18 Oct 2025 08:45 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने पति रणबीर कपूर के साथ दिवाली के मौके पर अपने नए घर में गृह प्रवेश करेंगी। मुंबई के पाली हिल इलाके में बना यह बंगला बीते काफी वक्त से अंडर कंस्ट्रक्शन था। आलिया और रणबीर कपूर की जिंदगी की यह एक नई शुरुआत होगी। दोनों अपने सपनों के इस घर के निर्माण को लेकर काफी एक्साइटेड थे और निर्माण कार्य के दौरार अक्सर यहां विजिट कर रहे थे। यह घर बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के सबसे महंगे घरों में से एक होगा।

कपल ने किया आधिकारिक ऐलान

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के इस घर में गृह प्रवेश की आधिकारिक जानकारी कपल ने ही अपने फैंस को दी, लेकिन साथ ही साथ इस मौके पर उन्हें प्राइवेसी देने की भी अपील की। एक बयान जारी करते हुए कपल ने लिखा, "दिवाली पूरी तरह कृतज्ञ होने और नई शुरुआत के बारे में है। क्योंकि हम अपने नए घर में कदम रखने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार हैं।" आलिया रणबीर कपूर का यह घर कई मायनों में खास होगा।

क्या है इस बंगले की इमोशनल वैल्यू

मुंबई के सबसे पॉश इलाके में यह 6 मंजिला बंगला कपूर परिवार के पुराने घर कृष्णा राज बंगले की जगह पर ही बना है। इस आलीशान घर में टेरेस गार्डन से लेकर आलीशान इंटीरियर और मॉर्डन तकनीक इस्तेमाल की गई है। सेलेब्स के सबसे महंगे घरों में से एक इस बंगले की कीमत 250 करोड़ रुपये है। यहां पर रणबीर और आलिया के अलावा उनकी बेटी राहा और मां नीतू कपूर रहेंगी। इस घर का भावनात्मक महत्व तो है ही, लेकिन साथ ही साथ और भी कई कारणों से यह महत्वपूर्ण है।

ये भी पढ़ें:'दीवानियत' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, दिया 'A' सर्टिफिकेट, हटाए ये सीन-डायलॉग
ये भी पढ़ें:कितना रहेगा ‘थामा’ का फर्स्ट डे कलेक्शन? एडवांस बुकिंग के आंकड़े कर देंगे हैरान

क्यों खास है रणबीर-आलिया का घर

घर में रणबीर कपूर के दिवंगत पिता ऋषि कपूर के नाम पर एक खास कमरा डेडिकेट किया गया है। यहां ऋषि कपूर की किताबों से लेकर उनकी पसंदीदा कुर्सी और अलमारी जैसी चीजें रखी गई हैं जो उनकी याद दिलाती हैं। इस प्रॉपर्टी को राहा के नाम पर रजिस्टर कराया गया है। पूरे घर में हाई एंड फ्लोरिंग है और वुडेन टच के साथ खिड़कियों को इस तरह बनाया गया है कि धूप पर्याप्त आए। ग्रे और ऑफ व्हाइट टोन के साथ घर को विंटेज लुक देने की कोशिश की गई है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Alia Bhatt Ranbir Kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।