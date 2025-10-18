आलिया-रणबीर दिवाली पर करेंगे नए घर में गृह प्रवेश, जानिए ₹250 करोड़ के इस बंगले में क्या है खास

संक्षेप: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देते हुए दिवाली पर अपने सपनों के घर में पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। जानिए क्यों खास होगा यह 250 करोड़ रुपये कीमत वाला घर।

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने पति रणबीर कपूर के साथ दिवाली के मौके पर अपने नए घर में गृह प्रवेश करेंगी। मुंबई के पाली हिल इलाके में बना यह बंगला बीते काफी वक्त से अंडर कंस्ट्रक्शन था। आलिया और रणबीर कपूर की जिंदगी की यह एक नई शुरुआत होगी। दोनों अपने सपनों के इस घर के निर्माण को लेकर काफी एक्साइटेड थे और निर्माण कार्य के दौरार अक्सर यहां विजिट कर रहे थे। यह घर बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के सबसे महंगे घरों में से एक होगा।

कपल ने किया आधिकारिक ऐलान आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के इस घर में गृह प्रवेश की आधिकारिक जानकारी कपल ने ही अपने फैंस को दी, लेकिन साथ ही साथ इस मौके पर उन्हें प्राइवेसी देने की भी अपील की। एक बयान जारी करते हुए कपल ने लिखा, "दिवाली पूरी तरह कृतज्ञ होने और नई शुरुआत के बारे में है। क्योंकि हम अपने नए घर में कदम रखने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार हैं।" आलिया रणबीर कपूर का यह घर कई मायनों में खास होगा।

क्या है इस बंगले की इमोशनल वैल्यू मुंबई के सबसे पॉश इलाके में यह 6 मंजिला बंगला कपूर परिवार के पुराने घर कृष्णा राज बंगले की जगह पर ही बना है। इस आलीशान घर में टेरेस गार्डन से लेकर आलीशान इंटीरियर और मॉर्डन तकनीक इस्तेमाल की गई है। सेलेब्स के सबसे महंगे घरों में से एक इस बंगले की कीमत 250 करोड़ रुपये है। यहां पर रणबीर और आलिया के अलावा उनकी बेटी राहा और मां नीतू कपूर रहेंगी। इस घर का भावनात्मक महत्व तो है ही, लेकिन साथ ही साथ और भी कई कारणों से यह महत्वपूर्ण है।